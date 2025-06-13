أزمة كابتن ماجد في الزمالك عرض مستمر.. تطورات صراع أحمد حمدي ومجلس لبيب.. وهذا موعد عودة اللاعب من ألمانيا

يعود أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة اليوم، الجمعة، قادمًا من ألمانيا بعد الانتهاء من مهمة الاطمئنان على جراحة الرباط الصليبي مع الطبيب الخاص الذى أجرى له الجراحة، برفقة محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وتشهد الساعات القليلة المقبلة تطورات جديدة فى ازمة أحمد حمدي لاعب الزمالك مع إدارة ناديه بسبب أزمة علاجه في الخارج.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك إحالة أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للتحقيق نظرًا لما بدر منه تجاه النادي في الساعات الماضية، على أن تُعرض نتيجة التحقيق مع اللاعب على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

نادي الزمالك يقرر تحويل أحمد حمدي للتحقيق

وجاء قرار النادي للتأكيد على فرض النظام والالتزام على جميع اللاعبين ورفض أي تجاوز أو مخالفة لقيم ومبادئ نادي الزمالك.

الزمالك يعاقب أحمد حمدي بغرامة ضخمة في أزمة المنشورات

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة قرر توقيع غرامة مالية تصل إلى ربع مليون جنيه على اللاعب أحمد حمدي الملقب بين جماهير ناديه بـ"كابتن ماجد"، بسبب ما نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي رأت أن ما كتبه اللاعب يحمل انتقادات غير مباشرة للمجلس، وهو ما تم اعتباره خروجًا عن النص وتجاوزًا غير مقبول.

وأضاف أن القرار جاء بهدف فرض الانضباط داخل الفريق، وتوجيه رسالة واضحة لباقي اللاعبين بضرورة الالتزام بعدم التحدث في أي أمور تخص الفريق أو النادي عبر السوشيال ميديا.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تفاصيل أزمة جديدة بين أحمد حمدي وإدارة النادي، بعد سفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أبلغت اللاعب مسبقًا بأنها قامت بحجز الفندق والطيران والمستشفى، لكن عند وصوله إلى ألمانيا، فوجئ اللاعب بعدم سداد النادي لأي من التكاليف، واضطر لدفعها من حسابه الخاص له وللطبيب المرافق.

وأثار حمدي، حالة من الجدل بين جماهير القلعة البيضاء، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" عددًا من المنشورات التي تحمل طابعًا غامضًا ومثيرًا للتساؤلات،وجاء أول منشور للاعب بعبارة: "حسبي الله ونعم الوكيل"، والتي فسّرها البعض على أنها تعبير عن غضب أو استياء من موقف معين، دون أن يكشف اللاعب عن تفاصيل إضافية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث نشر أحمد حمدي لاحقًا "ستوري" جديدة قال فيها: "محتاج حد في بنك قناة السويس أسأله، هل دخل حسابي 1700 يورو"، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات بوجود أزمة مالية أو تأخر في صرف تكاليف سفره إلى ألمانيا.

وكان حمدي عاد للمشاركة مع فريقه في مباراته أمام بيراميدز في الدقيقة 79 في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، بعد غياب 359 يوما، منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي وتحديدا يوم 19 مايو لعام 2024.

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