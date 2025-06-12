الزمالك يعاقب أحمد حمدي بغرامة ضخمة في أزمة المنشورات

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة قرر توقيع غرامة مالية تصل إلى ربع مليون جنيه على اللاعب أحمد حمدي، بسبب ما نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي رأت أن ما كتبه اللاعب يحمل انتقادات غير مباشرة للمجلس، وهو ما تم اعتباره خروجًا عن النص وتجاوزًا غير مقبول.

وأضاف أن القرار جاء بهدف فرض الانضباط داخل الفريق، وتوجيه رسالة واضحة لباقي اللاعبين بضرورة الالتزام بعدم التحدث في أي أمور تخص الفريق أو النادي عبر السوشيال ميديا.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تفاصيل أزمة جديدة بين اللاعب أحمد حمدي وإدارة النادي، بعد سفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أبلغت اللاعب مسبقًا بأنها قامت بحجز الفندق والطيران والمستشفى، لكن عند وصوله إلى ألمانيا، فوجئ اللاعب بعدم سداد النادي لأي من التكاليف، واضطر لدفعها من حسابه الخاص له وللطبيب المرافق.

وعد بتحويل الأموال.. والنتيجة: “لا شيء”

وبحسب المصدر، أخطر مسؤولو الزمالك اللاعب لاحقًا أن المبالغ تم تحويلها إلى حسابه، لكنه عند الاستعلام لم يجد أي تحويل مالي قد وصله، وهذه الواقعة تسببت في غضب شديد لدى اللاعب الذي شعر بالتلاعب وعدم المصداقية.

عضو مجلس إدارة يورّط اللاعب

المصدر أشار إلى أن أحد أعضاء مجلس الإدارة قام بتسريب محضر اجتماع ومستندات خاصة للإعلام، في محاولة لإحراج أحمد حمدي والتشكيك في روايته.

رد فعل اللاعب: غضب وتمرد



اللاعب أحمد حمدي – وفقًا للمصدر – قرر عدم السكوت وبدأ في الهجوم العلني ورفض التراجع عن تصريحاته التي نشرها عبر حسابه علي انستجرام، مما يضعه تحت طائلة الغرامة المالية من جانب الإدارة.

وائل القباني يقترب من الرحيل

وفي خضم هذه الأزمة، يتجه وائل القباني، مدير الكرة، للرحيل قريبًا في ظل أجواء مشحونة وعدم استقرار واضح داخل القلعة البيضاء.

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