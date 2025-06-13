الجمعة 13 يونيو 2025
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تنقل مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية، تردد قناة إم بي سي مصر الجديد

تردد قناة إم بي سي
تردد قناة إم بي سي مصر الجديد الناقلة لكأس العالم للأندية

تستعد قنوات MBC لنقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 ومنها مباريات النادي الأهلي ضمن 19 مباراة بداية من دور المجموعات.

تردد قناة إم بي سي مصر الجديد على نيل سات

تردد القناة هو: 11219.
معامل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: عالية الدقة.

ويتم نقل مباريات الأهلي الثلاثة بدور المجموعات عبر قنوات MBC وتطبيق شاهد.

May be an image of ‎football, soccer and ‎text that says '‎تتناهد 2025 CUP WORLD CLUB FIFA مباريات دور المجموعات من كأس العالم للأندية على شاهد الأحد 15 يونيو بايرن میونخ 19:00 أوكلاند MИMCHEA بتو قيت السعودية الأحد 15 يونيو الثلاثاء 17 يونيو 谷ん الأهلي 03:00 انتر میامی بتوقيـ السعودية بوكا جونيورز 01:00 بنفيكا بتوميت السعودية CABJ الاثنين 16 يونيو 19 يونيو الخميس بالميراس 01:00 بورتو بتوقيت السعودية باتشوكا 01:00 سالزبورغ بتو توفيت السعودية الأربعاء 18 يونيو 19 يونيو الخميس ريال مدريد 22:00 الهلال 付 بتوقيد السعودية *** ميامي 22:00 بورتو بتو وقيت السعودد الخميس 9 يوئيو بالميراس 19:00 الأهلي بتو قيت سعود دية WORLD CuB RE FIFA‎'‎‎
May be an image of ‎football, soccer and ‎text that says '‎تاهد 2025 CUP WORLD CLUB FIFA مباريات J9P المجموعات من كأس العالم للأندية على شاهد الجمعة 20 يونيو **** 19:00 أوكلاند بتوفيد السعودية بنفيكا 19 يونيو الخميس الأحد 22 يونيو بالميراس 19:00 الأهلي السعودية ريال مدريد 22:00 باتشوكا بنوقيت السعودية 21 يونيو السبت الثلاثاء 24 يونيو بايرن ميونخ 04:00 04: بوكا جونيورز CABJ بتوفيد لسعود انتر ميامي 04:00 بالميراس اس بتوقيد السعودية الدثنين 23- يونيو الثلاثاء- 24 يونيو سا سالزبورع 01:00 الهلال بتوقيد الد أوكلاند 22:00 بوكا جونيورز CABJ بتوقيت السعودية 24 يونيو الثلاثاء 04:00 الأهلي بنوميت السعودية بورتو WORLD CE 31 FIFA‎'‎‎

 

وتقام منافسات كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة وتفتتح بمباراة الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي، يوم 14 يونيو الجاري.

الدول التي تضم أكبر عدد من اللاعبين الممثلين في كأس العالم  للأندية

البرازيل 142 لاعبا

الأرجنتين 104 لاعبين

إسبانيا 54 لاعبا

البرتغال 49 لاعبا

الولايات المتحدة الأمريكية 43 لاعبا

موعد مباريات الجولة الأولى بكأس العالم للأندية 2025


وتستعرض فيتو مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات  في مونديال الأندية 2025 كالتالي:

 

الأحد 15 يونيو 2025

الأهلي ضد إنتر ميامي / 3.00 فجرًا | ستاد هارد روك

 

بايرن ميونيخ ضد أوكلاند سيتي |.7.00 مساء |  ستاد تي كيو إل 
باريس سان جيرمان ضد أتليتكو مدريد | 10.00 مساء |  ستاد روز بول


الإثنين  16 يونيو 2025

بالميراس ضد بورتو | 1.00 صباحا | ستاد ميتلايف 
بوتافوجو ضد سوندرز | 5.00 مساء | ستاد لومن فيلد 
تشيلسي ضد أنجلوس | 10.00 مساءً |  ستاد مرسيدس بنز

 

الثلاثاء 17 يونيو 2025
بوكا جونيورز ضد نفيكا | 1.00 صباحا | ستاد هارد روك 
فلامنجو ضد الترجي الرياضي | 4.00 صباحا |  ستاد لينكون فايننشال 
فلومينينسي ضد بوروسيا دورتموند | 7.00 مساءً | ستاد ميتلايف 
ريفر بلايت ضد أوراوا | 10.00 مساء |  ستاد لومن فيلد


الأربعاء 18 يونيو 2025

أولسان هيونداي ضد ماميلودية صن داونز | 1.00 صباحا |  ستاد إنتر أند  كو 
مونتيري ضد إنتر ميلان | 4.00 صباحا بتوقيت القاهرة | ستاد روز بول 
مانشستر سيتي ضد الوداد البيضاوي | 7.00  مساءً بتوقيت القاهرة |  ستاد هارد روك 
ريال مدريد ضد الهلال | 10.00 مساءًا | ستاد هارد روك


الخميس 19 يونيو 2025
باتشوكا ضد ريد بول سالزبورغ | 1.00 صباحا | ستاد تي كيو إل 
العين ضد يوفنتوس | 4.00 صباحا | ستاد أودي فيلد

 

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