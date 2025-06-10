أبرزها مواجهة الأهلي وإنتر ميامي، مواعيد مباريات الجولة الأولى بمونديال الأندية 2025

يترقب عشاق الساحرة المستديرة منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025، والتي تشهد مشاركة 32 فريقًا.

النسخة القادمة للمونديال تشهد حضورًا عربيًا يتمثل في 5 أندية، وهي الأهلي والهلال السعودي والعين الإماراتي والوداد المغربي والترجي التونسي.

موعد مباريات الجولة الأولى بكأس العالم للأندية 2025

وتستعرض فيتو مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025 كالتالي:

الأحد 15 يونيو 2025



الأهلي ضد إنتر ميامي / 3.00 فجرًا | ستاد هارد روك

بايرن ميونيخ ضد أوكلاند سيتي |.7.00 مساءا | ستاد تي كيو ال

باريس سان جيرمان ضد أتليتكو مدريد | 10.00 مساءا | ستاد روز بول



الإثنين 16 يونيو 2025

بالميراس ضد بورتو | 1.00 صباحا | ستاد ميتلايف

بوتافوجو ضد سوندرز | 5.00 مساءا | ستاد لومن فيلد

تشيلسي ضد أنجلوس | 10.00 مساءًا | ستاد مرسيدس بنز

الثلاثاء 17 يونيو 2025

بوكا جونيورز ضد نفيكا | 1.00 صباحا | ستاد هارد روك

فلامنجو ضد الترجي الرياضي | 4.00 صباحا | ستاد لينكون فايننشال

فلومينينسي ضد بوروسيا دورتموند | 7.00 مساءًا | ستاد ميتلايف

ريفر بلايت ضد أوراوا | 10.00 مساءا | ستاد لومن فيلد



الأربعاء 18 يونيو 2025

أولسان هيونداي ضد ماميلودية صن داونز | 1.00 صباحا| ستاد إنتر أند كو

مونتيري ضد إنتر ميلان | 4.00 صباحا بتوقيت القاهرة | ستاد روز بول

مانشستر سيتي ضد الوداد البيضاوي | 7.00 مساءًا بتوقيت القاهرة | ستاد هارد روك

ريال مدريد ضد الهلال | 10.00 مساءًا | ستاد هارد روك



الخميس 19 يونيو 2025

باتشوكا ضد ريد بول سالزبورغ | 1.00 صباحا | ستاد تي كيو ال

العين ضد يوفنتوس | 4.00 صباحا | ستاد أودي فيلد

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