الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

ترامب: لست قلقا من اندلاع حرب إقليمية وإيران تعرضت لضربة مدمرة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله: لست قلقا من اندلاع حرب إقليمية بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران.


ترامب: لست قلقا من اندلاع حرب إقليمية

وأضاف ترامب: إيران تعرضت لضربة مدمرة ومن غير الواضح ما إذا كانت لا تزال تملك برنامجا نوويا، وطهران أضاعت فرصة إبرام اتفاق والآن قد تتاح لهم فرصة أخرى وسنرى.

وأكد ترامب: أمهلت إيران 60 يوما ولم تلتزم واليوم هو الـ61.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة،  قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بشكل واضح.

وبحسب تصريحات لشبكة"سي إن إن" قال ترامب دعمنا إسرائيل كما لم يدعمها أحد من قبل.

وتابع: الضربات الإسرائيلية على إيران الليلة الماضية كانت ناجحة للغاية، وعلى الإيرانيين الآن الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان.

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