الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مواصلة هجماته على إيران

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن  مواصلة هجماته على إيران حتى تحقيق أهدافه.


جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مواصلة هجماته على إيران


وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه،  إن هدف الحرب هو "إزالة التهديد النووي الإيراني واستهداف النظام الإيراني  وإسقاطه".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية تواصل ضرباتها على منشآت عسكرية ونووية إيرانية بعدما شن سلسلة غارات غير مسبوقة في طهران فجر الجمعة.

الهجوم الإسرائيلي على إيران 

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إيفي ديفرين لصحفيين: "هاجم طيارونا ولا زالوا يهاجمون أهدافا عسكرية وأهدافا مرتبطة بالبرنامج النووي في مناطق مختلفة من إيران".

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا مع قادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة.

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