جيش الاحتلال يعلن اعتراض 100 مسيرة إيرانية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن اعتراض 100 مسيرة إيرانية، مشيرا إلى أن إيران هاجمتهم سابقا بالصواريخ، وقد يحدث ذلك مجددا خلال ساعات أو أيام.

جيش الاحتلال يعترض 100 مسيرة إيرانية

وقال جيش الاحتلال في بيان له: "لا نستهدف المنشآت النووية الإيرانية فقط بل الصواريخ الباليستية أيضا"، لافتا إلى أنهم "مستعدون لصد أي هجوم انتقامي إيراني وسنحمي مواطنينا".

يأتي ذلك بعدما قال قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد العميد محمد باكبور، في أول كلمة له بعد توليه منصبه اليوم الجمعة: إن أبواب جهنم ستفتح قريبا على إسرائيل، ثأرا لدماء القادة والعلماء والشعب الإيراني.

قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد: أبواب جهنم ستفتح على الكيان القاتل

وأضاف باكبور: "بتوكل واستعانة بالله تعالى، ومن أجل تحقيق وعيد قائدنا العزيز، وللثأر لدماء القادة والعلماء وأبناء شعبنا الذين ارتَووا بدمائهم، ستفتح قريبا أبواب جهنم على هذا الكيان القاتل للأطفال".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي تعيين مجموعة من القادة في مواقع رئيسية في المنظومة العسكرية الإيرانية، بعد الإعلان عن مقتل أسلافهم في هجوم إسرائيلي استهدف إيران فجر اليوم.

وأصدر خامنئي قرارا بتعيين اللواء عبد الرحيم موسوي رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والعميد محمد باكبور قائدا لحرس الثورة الإسلامية، والعميد علي شادماني قائدا لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي في الجيش الإيراني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.