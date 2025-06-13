الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

سفير إسرائيل بواشنطن: الهجوم على إيران يكتمل بإزالة منشأة فوردو النووية

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

 قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحئيل لايتر، في تصريحات لفوكس نيوز: إن العملية العسكرية يجب أن تكتمل بإزالة منشأة فوردو النووية الإيرانية.

 

الهجوم الإسرائيلي على إيران 

وأضاف السفير الإسرائيلي: نأمل أن يغير النظام الإيراني رأيه ويقول إنه فهم الرسالة ويفكك منشأة فوردو، لأننا لن نسمح للنظام الإيراني بالحصول على القنبلة النووية.

وفي السياق ذاته قال رفائيل جروسي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن الإشعاع النووي انتشر تحت الأرض في منشأة نطنز.

وأوضح جروسي أن نتيجةً لذلك، قد تُخلي السلطات الإيرانية أصفهان بالكامل.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت قبل وقت سابق من اليوم، أن الضربات الإسرائيلية تسببت بأضرار مادية في منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بتدمير المنشأة المذكورة.

وقالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن صمت رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جـروسي هو تواطؤ ونعتقد أن الوكالة أضحت أداة بيد الكيان الصهيوني.

وأضافت منظمة الطاقة الذرية الايرانية أن العدوان الاسرائيلي على منشأة نطنز هي نتيجة عدم التزام الوكالة الدولية للطاقة النووية بالمهنية والحياد السياسي.

وتابعت أن الضغوط السياسية والعسكرية لن تخل بعزيمة علماء وخبراء النووي الإيراني بل ستزيد من إصرارنا على المضي قدمًا في مسيرة تطوير الصناعة النووية، مؤكدة أن هجوم إسرائيل هزيمة للوكالة الدولية لتقصيرها غير المبرر وعدم قيام مديرها بواجبه.

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الهجوم الإسرائيلي على إيران إيران منشأة فوردو النووية منشاة نطنز

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