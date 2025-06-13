السيطرة على حريق شقة سكنية في الوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، على حريق في وحدة سكنية بمدينة الخارجة.



تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء يفيد بنشوب حريق بوحدة سكنية بمدينة الخارجة.



تبين نشوب حريق بوحدة سكنية بالطابق الرابع بعمارة سكنية بحي المروة جنوب مدينة الخارجة، اسفر عن احتراق محتويات الوحدة دون إصابات بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من اخماد الحريق ومنع امتداده للوحدات السكنية المجاورة بالعمارة السكنية.



تحرر محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع انتداب وحدة الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وتحديد أسباب اندلاعه.

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