الجمعة 13 يونيو 2025
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي بالوادي الجديد

حادث تصادم دراجة
حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي، ڤيتو

أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، صباح اليوم الجمعة، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.  

وكان اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي. 

وتبين تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكي بمنطقة ميدان التعمير بمدينة الخارجة أسفر عن إصابة كل من محمد محمود أبو طالب، 20 عامًا، أبو زيد محمد علي أبو زيد 28 عامًا، محمد خلف محمد عبداللطيف، 23 عاما. 

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاري حاليا رفع آثار الحادث من ميدان التعمير بالخارجة بمعرفة الوحدة المحلية لمركز الخارجة ووحدة مرور المركز.

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الوحدة المحلية لمركز الخارجة أمن الوادى الجديد ادارة شرطة النجدة لمستشفى الخارجة التخصصي محافظة الوادى الجديد مدير امن الوادي الجديد مستشفى الخارجة التخصصي موقع الحادث

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