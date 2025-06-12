الخميس 12 يونيو 2025
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محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بمشروع ميّكنة صندوق استصلاح الأراضي

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد، ڤيتو

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، سير العمل بصندوق استصلاح الأراضي بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية؛ للاطمئنان على مراحل تطوير وميّكنة منظومة العمل بالصندوق، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مجالات التحول الرقمي للخدمات ومنظومة العمل بالجهاز الإداري.

أكّدت نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من النسخة التجريبية وتشغيلها فعليًا، وحصر المقترحات والملاحظات التي من شأنها تحسين الأداء وإنجاز المهام بشكل أدق وأسرع، وجاري استكمال رفع البيانات الخاصة بالمعاملات والخدمات التي يقدمها الصندوق.

ووجهت نائب محافظ الوادى الجديد، بسرعة ضم كافة مراحل دورة العمل للمنظومة الجديدة، والانتهاء من تدريب الكوادر البشرية على آليات العمل وفقًا لخطة التطوير؛ لضمان الحوكمة الكاملة وتحقيق أفضل أداء خدمي.

جاهزية لجان واستراحات الثانوية العامة

وعلي صعيد متصل، تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، في جولة تفقدية صباح اليوم، جاهزية عدد من مقار اللجان الامتحانية والاستراحات بمدينة الخارجة، استعدادًا  لامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في الفترة من 15 يونيو الجاري إلى 10 يوليو المقبل، يرافقها الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ووصفي حسن مدير الإدارة التعليمية بالخارجة.

حيث اطمأنت نائب محافظ الوادى الجديد، خلال جولتها بمقر لجان مدرسة نجيب محفوظ الثانوية على توافر كافة الخدمات؛ لاستقبال الطلاب والمراقبين دون معوقات، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل وخارج اللجان؛ لضمان أداء الامتحانات بيسر وسهولة.

كما تفقدت حنان مجدي، مقار إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمدرسة ناصر، موجهةً بالمرور اليومي على كافة اللجان والاستراحات؛ للتأكد من توافر الاحتياجات اللوجيستية اللازمة من وسائل تهوية وإضاءة ومبردات مياه.

وفى ختام جولتها، شددت نائب محافظ الوادى الجديد، على التنسيق والمتابعة لجاهزية اللجان والاستراحات بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات قد ترد.

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