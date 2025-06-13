107 مستفيدين من قرعة المرحلة الأولى لمشروع تسمين الماشية بالوادي الجديد

أعلنت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، عن اختيار 107 مستفيدين من القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من مشروع تسمين الماشية الذي اطلقته المحافظة في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع البنك الأهلي المصري وشركة غرب النيل للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني.

وأوضحت نائب المحافظ، في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين بلغ 185 متقدمًا ممن انطبقت عليهم الشروط المعلنة، واسفرت القرعة عن اختيار 107 مستفيدين كمرحلة أولى والعدد المتبقي تم إدراجه بقوائم الإنتظار حال تخلف أي مستفيد بهذه المرحلة.

وأكدت نائب محافظ الوادى الجديد، أن إجراءات الفحص والفرز لاختيار المتقدمين تمت وفقًا للشروط والضوابط التي تم إعلانها مسبقًا؛ لضمان عدالة الاختيار وتكافؤ الفرص.

جدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى دعم مشروعات الشباب وتوفير التمويل اللازم لإحياء مشروع تسمين الماشية بمنح ٢٠ رأس ماشية لكل شاب من المستفيدين، مع توفير الدعم المالي اللازم، وسلالات الماشية والأعلاف وتسويق الإنتاج؛ لإتاحة فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة.

هذا ويمكن الاستعلام عن أسماء الفائزين بالقرعة لاستكمال الإجراءات، بمقر المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز الخارجة.

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