الجمعة 13 يونيو 2025
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رياضة

اتحاد كرة القدم ينعى نجم النادي المصري السابق

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

اتحاد الكرة، نعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد، الكابتن سمير الغزناوي نجم النادي المصري وقائده الأسبق، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

نجم المصري الراحل سمير الغزناوي، فيتو
نجم المصري الراحل سمير الغزناوي، فيتو

فيما اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة أسعار الاشتراك في الرخصة الأفريقية للمدربين 2025 في مصر سواء للمصريين العاملين داخل مصر أو الخارج أو الأجانب من غير المصريين.

أسعار الاشتراك في الرخصة الأفريقية للمدربين 2025 في مصر 

الرخصة  D مصري يعمل بالداخل (5 آلاف جنيه) مصري يعمل بالخارج (8 آلاف جنيه)  غير المصريين (500 دولار)

الرخصة C مصري يعمل بالداخل (8 آلاف جنيه) مصري يعمل بالخارج (10 آلاف جنيه)  غير المصريين (1000 دولار)

الرخصة B مصري يعمل بالداخل (15 آلاف جنيه) مصري يعمل بالخارج (20 آلاف جنيه)  غير المصريين ( 1500 دولار)

الرخصة A مصري يعمل بالداخل (40 آلاف جنيه) مصري يعمل بالخارج (60 آلاف جنيه)  غير المصريين ( 2000 دولار)

الرخصة PRO  مصري يعمل بالداخل (200 ألف جنيه) مصري يعمل بالخارج (200 ألف جنيه)  غير المصريين (10 آلاف دولار)

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