أبو ريدة يهنئ الأمير علي بن الحسين بتأهل الأردن لكأس العالم

تقدم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري بأصدق التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، بمناسبة التأهل التاريخي لمنتخب النشامى لنهائيات كأس العالم 2026، لأول مرة في إنجاز كبير لكرة القدم الأردنية، التي تشهد طفرة حقيقية في الفترة الأخيرة

وثمن أبو ريدة في برقيته جهود الاتحاد الأردني لكرة القدم، والتخطيط السليم والعمل الجاد لإعداد منتخب النشامى بالصورة التي مكنته من تحقيق آمال الجماهير الأردنية العظيمة، والظهور في أكبر محفل عالمي لكرة القدم.

منتخب الأردن، فيتو

نص برقية تهنئة أبو ريدة للأمير علي بن الحسين

وجاء نص التهنئة كالتالي: يسرني بالأصالة عن نفسي وعن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن نتقدم إلى سموكم الكريم بخالص التهانئ وأطيب التبريكات بمناسبة التأهل التاريخي لمنتخب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق إلى نهائيات كأس العالم 2026 والذي يعد إنجازا وطنيا مستحقا ومصدر فخر لكل العرب

أضاف، لقد جهز هذا التأهل ثمرة العمل الجاد والتخطيط السليم الذي تقودونه بحكمة وإقتدار منذ تولي سموكم رئاسة الاتحاد، كما يعكس روح الإصرار والعزيمة التي يتمتع بها لاعبو المنتخب والجهازان الفني والإداري والدعم الجماهيري الواسع الذي كان خير سند لهذا الانجاز الكبير

وأختتم، وإذ نهنئ سموكم مرة أخرى، فإننا نؤكد دعمنا الكامل لمنتخب النشامى في مسيرته المقبلة في المحفل العالمي، متمنين له النجاح والتوفيق في تمثيل الكرة الأردنية والعربية على أفضل وجه

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