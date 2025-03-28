أحمد أمين: لا أرتقي للمنافسة مع نجوم رمضان.. ومقارنتي بـ محمود المليجي شرف كبير.. وسأقدم أولى بطولاتي السينمائية هذا العام (حوار)

>> «النص» خامس مسلسل فى مسيرتى.. وهناك جزء آخر منه

>> لا مقارنة بينى وبين الأساتذة أصحاب المسيرة الفنية المضيئة

>> ليس هناك سبب معين لابتعادى عن السينما

>> أقدم أولى بطولاتى السينمائية هذا العام

“النص” شخصية من أهم الشخصيات التى قدمها الفنان أحمد أمين خلال الأعمال الدرامية التى قدمها من قبل، فرغم عرض العمل فى 15 حلقة إلا أن جمهور السوشيال ميديا طالبوا بأن يكون هناك جزء آخر من العمل.

وخلال حوار بطل العمل مع “فيتو”، كشف «أمين» عن رأيه فى الأعمال الدرامية المحولة من روايات، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الأعمال يثرى الدراما، مؤكدًا أن لكل عمل طابعه الخاص.

وأكد أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين فى أى شيء، فمن الممكن أن تنقل الشيء بصورة صحيحة وإيجابية، وأحيانًا تنقل الشيء بشكل مغلوط، مما يجعل البعض لا يحب السوشيال ميديا، ولكن يجب علينا عدم إغفالها نهائيًا، لأن الأمر ليس سهلًا على الجميع.

وكشف خلال حواره مع “فيتو” عن وجود جزء ثانٍ من مسلسل “النص”، ولكن لم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن، مؤكدًا أن ردود الأفعال حول مسلسل النص فاقت كل التوقعات.

*بداية، كيف كانت ردود الأفعال حول مسلسل “النص” الذى تم عرضه خلال النصف الأول من الشهر الكريم؟

مسلسل “النص” بالرغم من أننى كنت على ثقة أنه سيكون له نصيب من النجاح، لكن ردود الأفعال حول العمل كانت بالنسبة لى شهادة ميلاد جديدة، وتلقيت العديد من التعليقات حول العمل، وكان لها مردود كبير عليّ فى الحقيقة، لأننى أقيس نجاح أى عمل بردود الأفعال عليه من قبل الجمهور والمقربين لي.

*كيف ترى الأعمال المأخوذة عن روايات، وخاصة أن مسلسل “النص” مأخوذ عن كتاب مذكرات نشّال؟

مسلسل مذكرات نشّال هى مذكرات حقيقية نشرت فى الصحافة المصرية فى الثلاثينيات، وبالفعل أضفت كثيرًا للمعالجة الدرامية للمسلسل، وهذا من حظنا تحويل هذه الرواية لعمل درامي، وبالفعل الأعمال الروائية عندما يتم تحويلها لعمل درامى تجعل العمل ثريًا، وذلك لأسباب كثيرة، أهمها أن كاتب الرواية يقطع شوطًا كبيرًا فى رسم ملامح الشخصيات والأحداث وصناعة عالم مختلف، وخاصة إذا كانت الرواية ناجحة، فهو اختبار حقيقى لجودة القصة، ويتم الاستفادة من كل هذه الأشياء.

*هل هناك جزء آخر من مسلسل “النص”؟

إلى الآن هناك جزء آخر من مسلسل “النص”، ولكن لم يتم تحديد موعد لعرضه أو الشروع فيه، ولكن العمل له جزء آخر.

*هل هناك أى اختلاف بين شخصية النص الحقيقية والشخصية الدرامية التى تم تقديمها؟

هناك بالتأكيد اختلاف فى القصة؛ لأن القصة الحقيقية كانت تدور حول “النص” وبعض الشخصيات فقط، وهذا ما تسلمناه أنا وفريق الكتابة قبل البدء فى العمل، “شخصية البطل، وأجواء مصر فى هذه الفترة”، ولكن خلاف كل هذا تم إضافة أشياء كثيرة من وحى خيال الكاتب، وكل هذا تطلبه العمل الدرامي، فكان لابد من إدخال كل هذه العناصر على العمل.

*أى الأسماء أقرب للعمل: “مذكرات نشّال” أم “النص”؟

منذ طرح العمل تم اختيار اسم “النص” له، ولكن انتشرت الأخبار باسم “مذكرات نشّال”، وهو اسم الكتاب الذى يتناول قصة العمل، لكن فى الأصل كان اسم العمل النص، والعمل لم يتم تأجيله لفترة طويلة، ولكن كنا نعمل فى صمت، إلى أن قررنا خوض سباق رمضان وتم الإعلان بشكل رسمي.

*من السهل على أى فنان تقديم شخصية معاصرة، أما الشخصيات القديمة يتطلب أشياء كثيرة فما رأيك؟

هذا صحيح، ولكن كل شخصية لها تحتاج لتحضير كثير ومذاكرة وبروفات مستمرة، سواء كانت الشخصية معاصرة أو قديمة، ولكن تقديم عمل فى زمن قديم يستلزم مجهودا أكبر من قبل فريق الديكور والملابس والإكسسوار، لا يمكن لأى شخصية أن تستخدم شيئا من زمننا هذا وهنا كان دور فريق البحث والتصحيح التاريخى كبيرا جدا.

*ماذا عن الصعوبات التى واجهتك أثناء تصوير “النص”؟

هناك صعوبات كثيرة طبعًا واجهتنى فى التصوير، والتجهيز لشخصية النص كان من أصعب شىء لدى،وراجعت هذه الفترة فى طريقة ملابسهم وكلامهم وكل شىء، ولكنى استمتعت بالرحلة بشكل كبير.

*“النص” عمل به نقاط كثيرة ومن أهمها وجود ورشة كتابة ومؤلف “أيمن عثمان” هل كان هناك جلسات بينكم للوقوف على تفاصيل الشخصية؟

المؤلف أيمن عثمان شارك فى ورشة الكتابة ومعالجة العمل دراميًا، وأشرف على مراجعة العمل تاريخيًا، فكان كل شىء يخرج بدقة من تحت يده.

*هل كان لك أى تدخل فى سيناريو العمل؟

ليس تدخلا أو فرض رأى على شىء بعينه، فكان بيننا تعاون بشكل كبير فى هذا العمل، والرأى كان بالتناقش بيننا، فكل شىء كان بيننا جيدا وبه مرونة بشكل كبير، ولهذا لم أقل على رأى فى العمل تدخلا.

*كيف ترى تشبيهك بالراحل محمود المليجى عبر السوشيال ميديا؟

شرف عظيم وكبير لى، ولكنى أجد أنه لا مقارنة بينى وبين أى من الأساتذة أصحاب المسيرة المضيئة، التشبيه جاء بالنسبة للشكل فقط وليس على المستوى الفني.

*كيف كان التعاون الأول مع المخرج حسام على ؟

حسام على مخرج صاحب أفكار جيدة، وخبرة كبيرة فى إدارة المشاريع الضخمة، وأجد انه مخلص وذكى لكل من يعمل معه، وأهم نقطة فى تعاونى معه أنه يشبهنى انسانيًا بدرجة كبيرة، فتجربتى معه كنت أتمنى حدوثها منذ فترة، وأتمنى أن يتم تكرارها.

*كيف ترى المنافسة مع نجوم دراما رمضان 2025؟

أنا لازلت لا أرتقى للمنافسة مع نجوم رمضان، فهذا هو خامس مسلسل فى مسيرتى كلها ربما نجاحه يساعدنى على المنافسة مستقبلا، هذا إذا وقفنا على تعريف مشترك لكلمة منافسة لأنى أؤمن أن لكل فنان استطاع أن يستمر جمهوره.

*منذ بدايتك وأنت بعيد عن السينما.. فما السبب؟

ليس هناك سبب معين لابتعادى عن السينما، وأظن أن هذا العام سأقدم فيه أولى بطولاتى السينمائية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".



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