طريقة عمل الكوارع، بمذاق مميز ولا يقاوم

طريقة عمل الكوارع، الكوارع من أكلات المدبح الشهيرة التي لها شعبية كبيرة في مصر وبعض الدول وتقدم بطرق لذيذة ومميزة.

وطريقة عمل الكوارع، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة د، لأنها أكلة مميزة يعشقها الكبار والصغار.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكوارع.

مكونات عمل الكوارع:-

2 كوارع (مقطعة ومنظفة جيدا)

1 بصلة كبيرة (مقطعة أنصاف)

2 ورق لورا

5 فصوص حبهان

5 فصوص قرنفل

5 فصوص ثوم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

عصير ليمونة (اختياري)

خل (للتنظيف)

ماء للسلق

طريقة عمل الكوارع:-

اغسلي الكوارع جيدا بالخل والملح والدقيق.

يمكن سلقها في ماء مغلي لمدة 5 دقائق ثم التخلص من الماء لإزالة أي شوائب أو زفارة.

اشطفيها جيدا تحت الماء الجاري.

ضعي الكوارع في قدر كبير، وأضيفي كمية كافية من الماء لتغطيتها.

أضيفي البصل، الثوم، ورق اللورا، الحبهان، والقرنفل.

اتركيها على نار متوسطة حتى تبدأ بالغليان، ثم خففي النار وغطي الوعاء.

اتركيها تطهى لمدة 3 إلى 4 ساعات حتى تنضج تماما (يمكن استخدام قدر الضغط لتقليل الوقت إلى ساعة تقريبًا).

أضيفي الملح والفلفل في آخر مرحلة من السلق.

قدمي الكوارع ساخنة مع الأرز الأبيض أو الفتة بالخل والثوم.

يمكن تحميرها قليلا في السمن لإضافة نكهة إضافية.

يفضل تقديمها مع عصير الليمون أو دقة الثوم والخل لكسر الدسامة.

يمكنكِ إضافة القليل من الطماطم أو صلصة الطماطم للمرق حسب الرغبة.

يمكن تحضير شوربة الكوارع وتقديمها كطبق جانبي.

الكوارع مناسبة للتقديم في المناسبات والعزائم، وتعد وجبة غنية بالبروتين والكولاجين.

طريقة عمل الكوارع

فوائد الكوارع للصحة

والكوارع من الأكلات الغنية بالبروتين ولها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد الكوارع:-

الكوارع تحتوي على نسب عالية من الكولاجين، وهو البروتين الذي يشكل البنية الأساسية للمفاصل والغضاريف، وتناول الكوارع بانتظام قد يساعد على تقوية المفاصل، وتقليل ألم الروماتيزم أو الخشونة لدى كبار السن.

الكولاجين الموجود في الكوارع يساهم في تعزيز مرونة الجلد وتقليل التجاعيد، كما يساعد على تقوية الشعر والأظافر، ولذلك، تعد الكوارع غذاء جمالي طبيعي.

الجيلاتين الموجود في الكوارع يعمل على تحسين بطانة المعدة والأمعاء، مما يقلل من مشاكل القولون العصبي، ويسهل الهضم، كما يساعد على تحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

بفضل احتوائها على الزنك والسيلينيوم والفيتامينات، فإن الكوارع تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وزيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

الجيلاتين والأحماض الأمينية في الكوارع تلعب دور كبير في التئام الأنسجة وتجديد الخلايا، ما يجعلها خيار جيد لمن يعانون من الجروح أو بعد العمليات الجراحية.

تناول شوربة الكوارع الساخنة يوفر طاقة عالية للجسم بسبب محتواها العالي من الدهون الصحية والبروتين، وهي مفيدة لمرضى سوء التغذية أو من يعانون من ضعف عام.

الكوارع تحتوي على الجلايسين، وهو حمض أميني له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، ما يساعد في تحسين جودة النوم، وتقليل التوتر والقلق، ودعم الوظائف الدماغية.

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