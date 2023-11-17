الجمعة 17 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لنمو الشعر وتغذيته من الجذور

زيادة كثافة الشعر،
زيادة كثافة الشعر، فيتو

تكثيف الشعر ونموه يعمل على غزارته وزيادة طوله ما يزيد من جمال صاحبته، لاذ تحرص الفتيات دائما على تكثيف الشعر ونموه.

وتكثيف الشعر يتم من خلال التغذية الجيدة القائمة على الخضروات والفواكه الطازجة وشرب الماء، بجانب الوصفات الطبيعية التي تغذي فروة الرأس.

وصفة طبيعية لتغذية فروة الرأس

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتغذية فروة الرأس وزيادة نمو الشعر وتقويته من الجذور.

المكونات:-

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة عسل نحل

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الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا حتى يتجانسوا.
  • ثم ندخل العبيط الميكروويف لمدة 20 ثانية.
  • نترك الخليط يهدأ قليلا، ثم ندلك به فروة الرأس جيدا لمدة 10.
  • ثم نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو.
  • نكرر الوصفة مرتان أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة طبيعية لتغذية فروة الرأس، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

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وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

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وصفة طبيعية من القهوة وشامبو الأطفال تجعل شعرك مفرودا وتمنع تساقطه

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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تكثيف الشعر كثافة الشعر زيادة نمو الشعر العناية بالشعر تغذية الشعر وصفة طبيعية لتغذية فروة الرأس نادية محمد خبيرة التجميل

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