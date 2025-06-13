الجمعة 13 يونيو 2025
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رياضة

الجودو، يسري سامي يودع بطولة العالم مبكرا

يسري سامي، فيتو
يسري سامي، فيتو

الجودو، ودع يسري سامي لاعب المنتخب الوطني للجودو، منافسات الفردي ببطولة العالم المقامة حاليا في المجر، بعد الخسارة في مباراته الأولى.

وخسر يسري سامي أمام لاعب منتخب المجر في الدور الأول لمنافسات وزن 60 كجم ببطولة العالم.

ويشارك المنتخب الوطني للجودو في منافسات بطولة العالم للكبار خلال الفترة من 13 وحتى 20 يونيو الجاري بالعاصمة المجرية بودابست.

 قائمة المنتخب الوطني في بطولة العالم

وتضم قائمة المنتخب الوطني في بطولة العالم كلا من:

يسري سامي - 60 كجم

عبد الرحمن عبد الغني - 90 كجم

عمر الرملي - 100 كجم

عبدالله فهمي - 100 كجم

محمد عبده - فوق 100 كجم

وخاض المنتخب الوطني للجودو معسكرا في إسبانيا استعدادا للمشاركة في بطولة العالم.

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