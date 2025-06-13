الجمعة 13 يونيو 2025
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محافظات

مقتل شخص أثناء جلوسه على أحد المقاهي بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه على يد آخر أثناء جلوسه على أحد المقاهي بقرية بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهليته والتصريح بدفن الجثة عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بمصرع شخص يدعى هاني الحلواني مقيم قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتبين أن المجنى عليه أثناء جلوسه على أحد المقاهي في القرية قام شخص بالنزول من دراجة بخارية وأطلق عليه عيار ناري أودى بحياته أمام المارةز

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق،وتواصل أجهزة الأمن تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز شرطة بنها

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