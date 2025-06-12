رحمة رمضان الأولى على الشهادة الإعدادية للمكفوفين بالقليوبية: بذاكر 7 ساعات

حصلت الطالبة رحمة رمضان السعيد، الطالبة بـمعهد فتيات دملو الإعدادي والثانوي، على المركز الأول في الشهادة الإعدادية للمكفوفين بمحافظة القليوبية، بمجموع 467 درجة من 470، بنسبة 99.36%، متحدية إعاقتها البصرية، مؤكدة أن نور البصيرة أقوى من البصر.

النور مكانه في القلوب..رحمة رمضان الأولى على الشهادة الإعدادية للمكفوفين بالقليوبية

بوجه مبتسم لا يفارقه الإحساس بالتفاؤل قالت رحمة الطالبة بـمعهد فتيات دملو الإعدادي والثانوي، الأولي على الشهادة الإعدادية للمكفوفين بمحافظة القليوبية هذا النجاح لم يكن صدفة، بل ثمرة تعب وجهد ومثابرة.أنا مؤمنة أن الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد، بل في الفكر والعقل كنت أذاكر يوميًا ما لا يقل عن 7 ساعات بمساعدة والدتي ووالدي، وتوجيهات الشيخ عماد، محفظ القرآن الكريم، الذي كان له دور كبير في حياتي."

وأضافت الأولي علي الشهادة الإعدادية للمكفوفين بمحافظة القليوبية"التفوق بالنسبة لي ليس مجرد درجات، بل رسالة أمل لكل من يظن أن الإعاقة حاجز أحلم أن أصبح أستاذة جامعية في كلية العقيدة بجامعة الأزهر، وأمثّل مصر دوليًا، وأرفع اسم الإسلام والوطن عاليًا."

أضافت إنها متصالحة مع ذاتها، لا تلتفت إلى الكلمات السلبية أو نظرات الشفقة تستمد قوتها من ثقتي في الله، ثم في نفسها، ودعوات أمها وأبيها "

والد الأولي علي الإعدادية الأزهرية بالقليوبية:ستصل إلى مكانة عظيمة في المستقبل

أضاف والد الأولي علي الإعدادية الأزهرية بالقليوبية إنه كان واثقًا أنها الأولى فهي دائمًا متفوقة، لم ير منها إلا الاجتهاد والصبر، وتفوقها أسعد الجميعً، مشيرا إلأى أنه يثق أنها ستصل إلى مكانة عظيمة في المستقبل بإذن الله."

اضافت والدة رحمة الأولي علي الإعدادية علي المكفوفين:" دعواتي لها لم تنقطع فرحتي لا توصف. رحمة أدخلت السرور إلى قلبي"،مشيرة انها كانت تذاكر وتحفظ وتراجع رغم التحديات، ودعوت لها في كل صلاة. الحمد لله، الله أكرمنا بتفوقها."

الأولي علي الاعدادية الازهرية بالقليوبية،رحمة نموذج ملهم

قال الشيخ عماد، محفظ القرآن الكريم للطالبة رحمة الأولي علي الإعدادية الازهرية بالقليوبية إنه رأي في رحمة ذكاءً نادرًا وروحًا قوية.رغم أنها كفيفة، حفظت القرآن بإتقان، وكانت تطلب المزيد واضاف ان القرآن كان سندًا لها، وختمته بحب وشغف."

وأضاف ان "رحمة نموذج ملهم، ويتمني أن تكون قدوة لكل من يعاني من الإعاقة.الإيمان والعزيمة يصنعان المعجزات."

وفي ختام حديثها، وجهت رحمة رسالة مؤثرة قالت فيها الا يجعلوامن إعاقتهم سببًا للتراجع، بل اجعلوها دافعًا للنجاح مختتمة "نحن قادرون على تحقيق المستحيل، فقط إذا آمنا بأنفسنا، وبأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا."

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