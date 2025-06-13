الجمعة 13 يونيو 2025
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رياضة

إنتر ميامي يكشف عن الطاقم الثالث قبل كأس العالم للأندية (صور)

إنتر ميامي يكشف عن
إنتر ميامي يكشف عن الطاقم الثالث قبل كأس العالم للأندية

كشف نادي إنترميامي الأمريكي، عن الطاقم الثالث للفريق لموسم 2025 وذلك قبل أيام من المشاركة في كأس العالم للأندية والذي يستهلها بمواجهة الأهلي المصري فجر الأحد المقبل بافتتاح البطولة.

وجاء القميص الثالث باللون الأزرق السماوي الممزوج باللون الوردي والأبيض.

ويقع الأهلي المصري ضمن مجموعة تضم إنترميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

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