الخطيب يدعم بعثة الأهلي قبل صدام إنتر ميامي في مونديال الأندية

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواصل هاتفيا مع نائبه خالد مرتجي، والذي يترأس بعثة الأهلي في أمريكا من أجل الاطمئنان على بعثة فريق الكرة في أمريكا، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ونقل مرتجي رسائل دعم الخطيب إلى بعثة الأهلي والجهاز الفني واللاعبين.

وأرسل الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خطابًا إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عبّر فيه عن تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها إنفانتينو لتطوير لعبة كرة القدم على مستوى العالم من كافة الجوانب الفنية والتسويقية والعلاقات المتميزة.

وجاء في الخطاب أن النادي الأهلي بوصفه واحدًا من أكثر الأندية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، يسعي للوصول إلي أبعد نقطة فيها ويحرص دوما علي أن يقوم بدوره تجاه اللعبة ليس في الشرق الاوسط والقارة الإفريقية بل عالميا أيضًا.

وتمنى الخطيب النجاح للبطولة التي تجرى منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يتابعها العالم بشغف، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى التواجد في مقدمة بعثة الأهلي في هذا المحفل العالمي، لكن الظروف الصحية التي يمر بها لن تمكنه من الحضور.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).



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