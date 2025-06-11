العثور على الجثة الثالثة ضمن ضحايا سقوط تروسيكل بنهر النيل بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية أمن أسيوط منذ قليل من انتشال جثة طفلة ضمن ضحايا حادث سقوط تروسيكل محمل بالركاب بنهر النيل بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح بأسيوط أثناء عودتهم من حفل زفاف.

البحث عن طفلين مفقودين بنهر النيل بأسيوط

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهود البحث عن مفقودين آخرين وذلك بعد العثور على جثة سيدة تدعى أميرة في العقد الرابع من عمرها بعدما جرفها التيار لمركز القوصية وجثة طفل والعثور على جثة طفلة الضحية الثالثة بنطاق قرية بني محمد بأبنوب وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

سقوط تروسيكل في نهر النيل بأسيوط على متنه 17 شخصًا

في ذات السياق يتابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، تطورات الحادث الذي شهدته قرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، إثر سقوط تروسيكل في نهر النيل، وكان على متنه 17 شخصًا وقد أسفر الحادث عن نجاة 12 شخصًا، فيما تم انتشال جثمان طفل، ولا تزال أعمال البحث مستمرة للعثور على طفلين مفقودين، بمشاركة فرق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية، وبدعم من الأجهزة المعنية.

كانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت إخطارًا يفيد بسقوط تروسيكل في المياه أثناء مروره بإحدى المناطق الواقعة على ضفاف النيل بالقرية.

وعلى الفور، وجه محافظ أسيوط برفع درجة الاستعداد القصوى بين جميع الجهات التنفيذية المعنية، وسرعة الدفع بفرق الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، مع التأكيد على أهمية التنسيق الفوري بين غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للمتضررين، مكلفًا رئيس مركز ومدينة الفتح بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة تداعيات الحادث وتسهيل مهام فرق الإنقاذ كما وجه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العاجلة، والتأكد من جاهزية المستشفيات القريبة لاستقبال أي حالات إصابة.

وتواصل فرق البحث والأجهزة المختصة أعمالها المكثفة للعثور على طفلين مفقودين، وسط دعم ومتابعة مباشرة من قيادات المحافظة.

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