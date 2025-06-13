مختلفة تماما وشهادتان للطلبة، رفعت فياض يكشف عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2025 (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، عن التفاصيل الكاملة لاستعدادات وزارة التربية والتعليم لـ امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مؤكدًا أنها تختلف تمامًا عن الأعوام السابقة.

شهادتان ثانويتان.. ونظامان مختلفان

وقال "فياض" في مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم" إن هذا العام يشهد وجود شهادتين لـ الثانوية العامة:

الشهادة الأولى: لطلاب الثانوية العامة الحديثة، وعددهم 768 ألف طالب وطالبة، يمتحنون في 5 مواد فقط بمجموع إجمالي 320 درجة.

الشهادة الثانية: لطلاب الباقين للإعادة من النظام القديم، وعددهم 45 ألف طالب وطالبة، يمتحنون في 7 مواد بمجموع 410 درجات كما كان متبعًا سابقًا.

لغة أجنبية تُحسب وأخرى لا في مجموع الثانوية العامة

ولفت "فياض" إلى أن اللغة الأجنبية الثانية لن تُحتسب ضمن المجموع لطلاب الثانوية الحديثة، لكنها تُحسب ضمن درجات المجموع لطلاب الثانوية القديمة، وهو ما أدى إلى توحيد بعض المواد بين النظامين، مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.



وسيمتحن فيها الطلاب من كلا النظامين في نفس التوقيت.

موعد الامتحانات وتفاصيل التنسيق

وأكد أن انطلاق امتحانات الثانوية العامة سيكون يوم الأحد 15 يونيو 2025، بمادتي التربية الوطنية والدينية (لا تدخلان ضمن المجموع)، والختام: 10 يوليو 2025، أما بالنسبة للتنسيق فسيشهد تغييرات هذا العام نتيجة اختلاف مجموع الدرجات بين النظامين، وسيتم احتساب مجموع اعتباري لطلاب النظام القديم لضمان عدالة توزيع الأماكن الجامعية.

شكل الامتحانات ونسب الأسئلة

وأوضح "فياض" أن الامتحانات ستكون بنسبة: أن 85% أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) و15% أسئلة مقالية قصيرة.

تحذيرات حاسمة ضد الغش في امتحانات الثانوية العامة

ووجه "فياض" تحذيرًا شديد اللهجة للطلاب وأولياء الأمور:"ممنوع منعًا باتًّا دخول اللجان بالهواتف المحمولة... سيتم التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية على بوابات اللجان".



وأكد أن أي طالب يُضبط بمحاولة غش سيتم تحرير محضر ضده وحرمانه من الامتحانات لعامين.



كما أشار إلى أن محاولات تصوير ورقة الأسئلة لن تنجح، إذ إن كل ورقة تحمل باركود ورقمًا سريًّا، وستُكتشف محاولة التسريب في أقل من 10 دقائق، بفضل تنسيق دقيق بين وزارتي التعليم والاتصالات.

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