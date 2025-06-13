الأهلي يضع خطة دك حصون إنتر ميامي.. ريبيرو يستقر على تشكيلة الأحمر في ضربة البداية المونديالية.. وهذا موعد المباراة الافتتاحية

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية حيث يضع الليلة خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي خطة اقتحام حصون ميسي ورفاقه عند خوض المران الختامي الذى يأتي فى إطار التحضيرات الفنية الاخيرة لضربة البداية المونديالية.



موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (7 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (4 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

تشكيل الأهلي في مباراة انتر ميامي بمونديال الأندية

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: مصطفى العش - ياسر ابراهيم - حمدي فتحي - محمد هاني

الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وامام عاشور

الهجوم: تريزيجيه - طاهر محمد طاهر - جراديشار

مشوار إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

ويفتتح النادي الأهلي مشوار في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة نظيره إنتر ميامي، حيث يحتل الفريق في الدوري الأمريكي المركز الثالث برصيد 29 نقطة، اي بفارق 5 نقاط علي فريق فيلادلفيا يونيون المتصدر، حيث نجح رفقا ميسي في الفوز بـ 8 مباريات وتعادل في 5 وخسر 3.

ونجح خط هجوم إنتر ميامي في تسجيل 36 هدفا واستقلبت شباكه 27، ويعد هدافهم في الدوري هو ليونيل ميسي برصيد 10 أهداف ثم ياتي خلفه تاديو أليندي برصيد 6 أهداف، ثم لويس سواريز بـ 5.

القيمة التسويقية لـ إنتر ميامي

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق إنتر ميامي وفقا لموقع ترانسفير ماركت 66.18 مليون يورو.

ويتصدر ليونيل ميسي أغلى لاعبي إنتر ميامي في القيمة التسويقية بمبلغ 18 مليون يورو، ثم ياتي خلفه توماس الفيز بـ 6 مليون يورو، ثم بنجامين كريماسكي بـ 5 مليون يورو.

مشوار بالميراس في الدوري البرازيلي

ويخوض النادي الأهلي ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق بالميراس، حيث يحتل الفريق في الدوري البرازيلي ،المركز الرابع برصيد 22 نقطة، اي بفارق نقطتين عن فريق فلامنجو المتصدر، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة وخسر3.

ونجح خط هجوم بالميراس في تسجيل 12 هدفا واستقلبت شباكة 8، ويعد هدافهم في الدوري هو فاكوندو توريس وفيتور روكي وخواكين بيكيريز برصيد هدفين لكل منهم.

القيمة التسويقية لـ بالميراس

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق بالميراس وفقا لموقع ترانسفير ماركت 252.55 مليون يورو.

ويتصدر استيفان ويليان أغلي لاعبي بالميراس في القيمة التسويقية بمبلغ 60 مليون يورو، ثم ياتي خلفه فيكتور روكي بـ 20 مليون يورو، ثم باولينيو بـ 16 مليون يورو

مشوار بورتو في الدوري البرتغالي

ويختتم النادي الأهلي مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق بورتو، حيث يحتل الفريق في الدوري البرتغالي ،المركز الثالث برصيد 71 نقطة، اي بفارق 11 نقطة عن فريق سبورتنج لشبونة المتصدر، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 5 وخسر 7.

ونجح خط هجوم بورتو في تسجيل 65 هدفا واستقبلت شباكه 30، ويعد هدافهم في الدوري هو سامو أوموروديون برصيد 19 هدفا ثم ياتي خلفه رودريجو مورا بـ 10 أهداف، ثم ويندرسون جالينو (رحل عن الفريق) بـ رصيد 8 أهداف.

القيمة التسويقية لـ بورتو

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق بورتو وفقا لموقع ترانسفير ماركت 345.90 مليون يورو.

ويتصدر سامو أوموروديون أغلى لاعبي بورتو في القيمة التسويقية بمبلغ 50 مليون يورو، ثم ياتي خلفه رودريجو مورا بـ 40 مليون يورو، ثم ديوجو كوستا بـ 40 مليون يورو.

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