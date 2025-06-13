الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي ينهي مرانه استعدادا لمواجهة إنتر ميامي في مونديال الأندية (صور)

الأهلي ينهي مرانه
الأهلي ينهي مرانه استعدادا لمواجهة إنتر ميامي،فيتو

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي، مساء الخميس، بتوقيت الولايات المتحدة على ملعب جامعة نوفا، وذلك استعدادًا لخوض مباراة إنتر ميامي في مباراة الافتتاح ضمن المجموعة الأولى لمباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشهد المران حضور وسائل الإعلام المختلفة لمدة 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وشهد المران حماسًا كبيرًا من كل اللاعبين، وتركيزًا شديدًا في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق.

وحرص الجهاز الفني لفريق الأهلي على الاهتمام بالجوانب الخططية والتكتيكية في إطار الاستعداد لمواجهات كأس العالم للأندية، خاصة المواجهة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي انتر ميامي كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025 ريبييرو

مواد متعلقة

تركي آل الشيخ يحدد أسماء معلقي مباراة الأهلي وإنتر ميامي بقنوات "MBC"

كاريزما وفيه أشياء تشبه الأهلي، سيد عبد الحفيظ يتغنى بزيزو بعد انتقاله إلى الأحمر

سيراميكا كلوباترا يلتقي الأهلي في نصف نهائي السوبر المصري

إنتر ميلان يسعي للمنافسة علي مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه

الأكثر قراءة

الجيش الإيراني: تخوض القوات المسلحة والحرس الثوري حاليا معارك في سماء البلاد وسنعلن نتائجها

خامنئي يعين حبيب الله سياري قائدا مؤقتا للأركان واللواء وحيدي قائدا للحرس الثوري

التلفزيون الإيراني الرسمي يعلن مقتل رئيس الأركان محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي

حادث تصادم مروع واشتعال النيران بسيارة في طريق السويس تجاه مدينتي

ترامب: أطلعنا مسبقا على الهجمات الإسرائيلية ضد إيران وسندافع عن إسرائيل إذا لزم الأمر

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض غير متوقع في التفاح البلدي والخوخ

أول بيان من وزارة الخارجية الإيرانية على الهجوم الإسرائيلي

أول تعليق من المرشد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر السكر فى السوبر ماركت

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

أسعار النحاس اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 13 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 13 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
الحرس الثوري الإيراني ينعى قائده حسين سلامي ويتوعد إسرائيل بـ "رد حازم"