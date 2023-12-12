الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكوارع، مغذية وتمنحك الشعور بالدفء ومذاقها لا يقاوم

طريقة عمل الكوارع،
طريقة عمل الكوارع، فيتو

طريقة عمل الكوارع، الكوارع من الأكلات الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا لمذاقها المميز وقيمتها الغذائية العالية.

وطريقة عمل الكوارع، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الكوارع.

مكونات عمل الكوارع:-

كوارع تم تنظيفها جيدا حيث يكون لونها أبيض 

 

للتنظيف:

ماء

خل

عصير ليمون

ملح

دقيق

السلق

ماء

جزر

بصل

كرفس

كرات

بهارات لحم

ورق لورى

جوزة الطيب

طماطم

مستكة

حبهان

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ملح

فلفل أسود 

طريقة عمل الكوارع:

  • نحضر الكوارع ونغسلها جيدا بالدقيق والملح والخل والماء.
  • ثم ننقعها فى ماء وخل وملح وعصير ليمون وقشر الليمون لمدة ساعة للتخلص من اى رائحة بها.
  • ثم نغسلها مرة أخيرة بالماء الجارى ونصفيها.
  • ثم نحضر حلة الضغط ونضع بها الماء والكوارع ونرفعها على النار حتى الغليان.
  • ثم نزيل الريم المتصاعد على الوجه حتى يختفى تماما.
  • ثم نضيف الخضروات بعد غسلها وتقطيعها ونضيف التوابل أيضا ماعدا الملح يضاف بعد تمام النضج.
  • نترك الخليط يغلى ثم نهديء النار ونغلق حلة الضغط جيدا.
  • نترك الكوارع على النار لمدة ساعة لأن حلة الضغط تسرع من نضجها.
  • ثم نرفعها من على النار ونتركها تهدأ تماما، ثم نفتح حلة الضغط.
  • وتقدم الكوارع ساخنة مع الشوربة والفتة والسلطة الخضراء.
  • ويمكن عمل طاجن الكوارع من خلال تشويح البصل والفلفل فى مقلاة على النار ثم نضيف عصير الطماطم والتوابل ونترك الخليط يتسبك قليلا.
  • ثم نصب الخليط فى طاجن فرن ونرص به الكوارع وتدخله الفرن حتى يحمر لونه.
  • ويقدم طاجن الكوارع ساخنا مع الفتة.
طريقة عمل الكوارع، فيتو 

فوائد الكوارع 

والكوارع لها فوائد علاجية عظيمة تدفعنا لتناولها مرتين شهريًّا للحفاظ على الصحة، ومن فوائد الكوارع:

  • تزيد كمية السائل المنوي لدى الرجال فهي بالتالي تحمي من الضعف الجنسي، وغناها بالسعرات الحرارية والإحساس بالطاقة يرفع القدرة الجنسية ويحسن الانتصاب.
  • المواد الجلاتينية الموجود في شوربة الكوارع تساعد على شفاء أمراض المفاصل وخشونة الركبة، لذا فهي وجبة مثالية لكبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل والروماتيزم، بفضل تركيبها والفيتامينات والمعادن الموجودة فيها.
  • تنشط الدورة الدموية وتعزز بناء الخلايا وتجديدها، لاحتوائها على البروتين والفيتامينات المتعددة.
  • تمد جهاز المناعة ببروتين الكولاجين الضروري للجسم والذي يحمي بطانة الجهاز الهضمي من التقرحات والالتهابات المتكرّرة بفعل العوامل المسببة للقرحة المعديّة والقولون العصبي.
  • مطهر طبيعي، لأنها تساعد الأمعاء في التخلص من السموم المتراكمة، لأنها غنية بالألياف، وتساعد على تخلِّص الكبد من السموم.
  • تحسن صحة العضلات والبشرة والمفاصل، وأيضا تزيد من نضارة البشرة وتساعد في حماية الجلد من التشققات والجفاف وتزيد من رطوبته وحيويته، وقوّة الشعر وصحّته لأنها غنية  لمادَّة الكولاجين، والبروتينات، والفيتامينات، مثل: (B6، B12).
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