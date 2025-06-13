تركي آل الشيخ يحدد أسماء معلقي مباراة الأهلي وإنتر ميامي بقنوات "MBC"

مونديال الأندية 2025، أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أسماء 3 من أبرز المعلقين العرب الذين سيتولون التعليق على مواجهة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية 2025.

معلقو مباراة الأهلي وإنتر ميامي

وأكد تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، نقل مجموعة قنوات "MBC" مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي عبر ثلاث شاشات مختلفة.

وسيتولى مدحت شلبي وفارس عوض التعليق على المباراة عبر قناتي MBC مصر 1 وMBC مصر 2 بالتوازي.

بينما يعلق فهد العتيبي على اللقاء من خلال قناة MBC Action.

ويمثل اللقاء الافتتاحي للأهلي أمام إنتر ميامي محطة مهمة في مسيرة بطل الدوري المصري الممتاز، الذي يشارك في كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة.

البطولة تنطلق في الولايات المتحدة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.



وكان الأهلي حجز مقعده في مونديال الأندية بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا 2020-2021، كما أحرز اللقب مرة أخرى في 2022-2023 بعد الفوز على الوداد المغربي.

مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025

15 يونيو: الأهلي ضد إنتر ميامي (ميامي - 3 فجرًا بتوقيت القاهرة).

16 يونيو: بالميراس ضد بورتو (نيويورك/نيوجيرسي - 1 صباحًا بتوقيت القاهرة).

19 يونيو: بالميراس ضد الأهلي (نيويورك/نيوجيرسي - 7 مساءً بتوقيت القاهرة).

19 يونيو: إنتر ميامي ضد بورتو (أتلانتا - 10 مساءً بتوقيت القاهرة).

24 يونيو: إنتر ميامي ضد بالميراس (ميامي - 4 صباحًا بتوقيت القاهرة).

24 يونيو: بورتو ضد الأهلي (نيويورك/نيوجيرسي - 4 صباحًا بتوقيت القاهرة).

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