إنتر ميلان يسعي للمنافسة علي مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه

يسعي فريق إنتر ميلان الإيطالي إلي المنافسة علي حصد كأس مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد حصد الكأس في نسخة عام 2010.

وتوج إنتر ميلان بلقب كأس إنتركونتيننتال مرتين وكأس العالم للأندية مرة واحدة، ويسعي لتحقيق إنجاز جديد في مونديال الأندية 2025 خاصة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان 2025.

ويتواجد إنتر ميلان علي رأس المجموعة الخامسة التي تضم مونتيري المكسيكي، أوراوا ريد دياموندز، ريفر بليت.

ويفتتح فريق إنتر ميلان مشواره في مونديال الأندية الذي يقام في الولايات المتحدة في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025 بمواجهة مونتيري المكسيكي.

وجاءت مواعيد مباريات إنتر ميلان في كأس العالم للأندية 2025 كالتالي..

مواعيد مباريات إنتر ميلان في كأس العالم للأندية 2025

الأربعاء 18 يونيو

مونتيري ضد إنتر ميلان - 4 صباحًا

السبت 21 يونيو

إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز - 10 مساءً

الخميس 26 يونيو

إنتر ميلان ضد ريفر بليت - 4 صباحًا

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025



وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025 وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم.

وجاءت مواعيد مباريات مجموعة إنتر ميلان الإيطالي في كأس العالم للأندية 2025 كالتالي..



جدول مباريات المجموعة الخامسة



الثلاثاء 17 يونيو

ريفر بليت ضد أوراوا ريد دايموندز- 10 مساءَ

الأربعاء 18 يونيو

مونتيري ضد إنتر ميلان - 4 صباحًا

السبت 21 يونيو

إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دايموندز - 10 مساءً

الأحد 22 يونيو

ريفر بليت ضد مونتيري - 4 صباحًا

الخميس 26 يونيو



إنتر ميلان ضد ريفر بليت - 4 صباحًا

أوراوا ريدز ضد مونتيري - 4 صباحًا

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية التعاقدات التي أبرمت بالمجموعة الخامسة بعد غلق الانتقالات الاستثنائية وقبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية التعاقدات التي أبرمت ببعض الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بعد غلق فترة الانتقالات الاستثنائية.



المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية



وتضم المجموعة الخامسة كل من إنتر ميلان ومونتيري وريفر بليت وأوراوا ريد دياموندز

صفقات إنتر ميلان



بعد الهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا شهد إنتر ميلان تغييراتٍ عديدة حيث أُعلن رسميًا رحيل سيموني إنزاجي المدير الفني عن الفريق بعد أربع سنوات وعيّن النادي كريستيان كيفو بديلًا له كما أُعلن عن انضمام بيتر سوتشيتش ولويس هنريكي كصفقتين جديدتين.

صفقات مونتيري



لم يعلن فريق سيرجيو راموس عن أي تعزيزات فقط تم الإعلان مؤخرًا عن وصول دومينيك تورينت المدرب الإسباني الذي سيخلف ديميكيليس.

صفقات اوراوا ريد دياموندز



لم يبرم الفريق الياباني الذي توج بـ3 ألقاب في دوري أبطال آسيا، أي تعاقدات جديدة وسيدخل البطولة بنفس القائمة التي يمتلكها.

صفقات ريفر بليت



لم يتعاقد النادي الأرجنتيني مع أي صفقات جديدة ولكنه نجح في الاحتفاظ بخدمات فرانكو ماستانتونو ليشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية.





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