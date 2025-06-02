الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اختبارات الناشئين، بدء بيع الاستمارات أمام مقرات الأهلي اليوم

اختبارات الناشئين
اختبارات الناشئين بالأهلي

اختبارات الناشئين 2025، حدد النادي الأهلي موعد بيع الاستمارات بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو حتى 5 يونيو الجاري، على أن تستأنف عملية البيع بعد عيد الأضحى المبارك بدءًا من 10 وحتى 12 يونيو.

 

 وأكد الأهلي أن بيع الاستمارات سيكون على بوابات النادي المختلفة بمقراته الأربعة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساءً.

 

وأعلن النادي الأهلي مواعيد اختبارات الناشئين لكرة القدم موسم 2025-2026 كالتالي:

موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي

وحدد النادي الأهلي في بيان رسمي موعد بدء اختبارات الناشئين لكرة القدم الموسم 2025 - 2026، وذلك اعتبارًا من 14 يونيو الجاري في مقر النادي بمدينة نصر على ملاعب أكاديمية الأهلي.

 

الأعمار السنية في اختبارات الأهلي 2025


ويستقبل النادي الأهلي المتقدمين لاختبارات الناشئين مواليد 2010، 2011،  2019.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اختبارات الناشئين 2025 إختبارات الناشئين النادي الأهلي الأهلي مواعيد إختبارات الناشئين موعد اختبارات الناشئين

مواد متعلقة

من داخل المولد، الأهلي يعلن عودة لاعبه محمود تريزيجيه (فيديو)

الزمالك يفجر مفاجأة بعقد "زيزو" لحرمانه من المشاركة مع الأهلي في المونديال

الأهلي يعلن مواعيد اختبارات الناشئين 2025-2026

انطلاق اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب للموسم الرياضي الجديد

المقاولون يعلن مواعيد اختبارات الناشئين بالمحافظات

مواعيد اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب 2025

الأكثر قراءة

مصري الجنسية، وسائل إعلام أمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم على مسيرة داعمة للاحتلال

من هو محمد صبري سليمان المشتبه به في هجوم ولاية كولورادو الأمريكية

ماذا أصاب صحة الزعيم؟ شقيق عادل إمام يوضح لـ "فيتو"

أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة

السيطرة على حريق بطريق الواحات جراء تصادم سيارتين إحداهما محملة بالمواد البترولية

رسميا، ثلاث أندية تحجز مقعدها في كأس العالم 2029

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

3935 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

خدمات

المزيد

أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور اليوم

حالات سقوط العقوبة عن المتهم وشروط رد الاعتبار وفقا للقانون

تعرف على حالات قبول الاستئناف على أحكام الجنح وإجراءات المعارضة

البوري يواصل الارتفاع، سعر السمك اليوم الإثنين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من أجل النجمة الأولى.. ماذا قدم بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية