الخميس 12 يونيو 2025
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محافظات

محافظ دمياط ووزير الشباب يشهدان حوارا مفتوحا مع القوى الشبابية بنادي المستقبل

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة بنادي المستقبل بدمياط، فيتو

 شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جلسة برلمانية لبرلمان الطلائع والشباب، وندوة تثقيفية موسعة جمعت ممثلي الكيانات والمبادرات الشبابية بالمحافظة، وذلك بنادي المستقبل بمدينة دمياط الجديدة، في إطار حرص الدولة على دعم التواصل المباشر مع الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

حضر اللقاء المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشبابية والمجتمعية.

 

تعزيز الوعي الوطني وفتح قنوات الحوار مع الشباب

 تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المحافظات، بهدف رفع الوعي الوطني، وترسيخ مفاهيم الانتماء، وتعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام.

وشهدت الجلسة مشاركة فعالة من ممثلي برلمان الطلائع وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، إضافة إلى ممثلين عن المبادرات المجتمعية، مراكز الشباب، اتحاد بشبابها، وبعض الأحزاب السياسية، حيث طرح المشاركون مجموعة من القضايا المتعلقة باهتماماتهم وتطلعاتهم، في نقاش مفتوح مع الوزير والمحافظ.

 

محافظ دمياط ووزير الشباب يشهدان حوارا مفتوحا مع القوى الشبابية بنادي المستقبل بدمياط الجديدة
محافظ دمياط ووزير الشباب يشهدان حوارا مفتوحا مع القوى الشبابية بنادي المستقبل بدمياط الجديدة

 

 

محافظ دمياط يشيد بدعم الوزارة للبنية الرياضية

 أعرب محافظ دمياط عن تقديره لوزير الشباب والرياضة لدعمه المتواصل لقطاع الشباب والرياضة في المحافظة، مشيرًا إلى أن دمياط تشهد تطورًا ملموسًا في البنية التحتية الرياضية، بفضل التعاون مع الوزارة.

وأشار المحافظ إلى عدد من الإنجازات التي تحققت مؤخرًا، ومنها بدء العمل بنادي سيتي كلوب، توصيل المرافق لنادي دمياط الرياضي، تطوير الصالة المغطاة، ورعاية النسخة الأولى من مهرجان دمياط.

وأكد المحافظ تطلعه لمزيد من التعاون مع الوزارة لدعم المبادرات المحلية وتنمية المواهب، داعيًا إلى تبني مبادرة "Damietta Talents" لرعاية الموهوبين، والمساهمة في تنظيم مهرجان دمياط 2025.

الوزير: الشباب شريك أساسي في التنمية

من جانبه، أكد الدكتور اشرف صبحي أن الوزارة تضع الشباب في مقدمة أولوياتها، باعتبارهم قوة الدفع الرئيسية نحو المستقبل، مشيرًا إلى أن اللقاءات المباشرة تتيح الفرصة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على دمجهم في عملية صنع القرار.

وقال الوزير: "نحن نؤمن بأن الشباب شريك حقيقي في التنمية، ونحرص على تمكينهم فكريًا واقتصاديًا من خلال برامج متنوعة تشمل التدريب، التأهيل، وريادة الأعمال."

توصيات شبابية لتطوير القطاع

 

اختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات والمقترحات الشبابية التي شملت تطوير مراكز الشباب، دعم رواد الأعمال، وتوسيع الأنشطة الثقافية والتوعوية في قرى ومدن المحافظة، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على قيادة المستقبل.

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