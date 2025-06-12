محافظ دمياط ووزير الشباب يفتتحان ملعب ومبنى اجتماعي بنادي كفر سعد

خلال جولة تفقدية بمحافظة دمياط

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، الملعب الرئيسي لكرة القدم والمبنى الاجتماعي الجديد بنادي كفر سعد، وذلك وسط حضور جماهيري واسع من أهالي المدينة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والرياضية.

مشروع متكامل بمواصفات فنية حديثة

جاء الافتتاح ضمن جولة موسعة شملت عددًا من المشروعات بمحافظة دمياط، وبحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات والمتحدث الرسمي للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة.

وتفقد الحضور مكونات المشروع الذي تم الانتهاء منه وفق أحدث المعايير الفنية، ويشمل ملعبًا قانونيًا بمسطح نجيل صناعي عالي الجودة، إلى جانب مبنى اجتماعي متكامل يحتوي على قاعات متعددة الأغراض وكافيتيريا ومكاتب إدارية ومساحات خضراء مخصصة للعائلات والفعاليات المجتمعية.

محافظ دمياط ووزير الشباب والرياضة يفتتحان ملعب ومبنى اجتماعي بنادي كفر سعد

دعم متواصل للرياضة والشباب

أعرب محافظ دمياط عن سعادته بافتتاح هذه المنشآت التي تضاف الى رصيد الانجازات التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، مؤكدًا حرص القيادة التنفيذية على دعم كل ما يخدم المواطنين، خاصة في قطاعي الشباب والرياضة.

طفرة تطويرية تستحقها أندية دمياط

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن مشروع تطوير نادي كفر سعد يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال صبحي: "نادي كفر سعد من الاندية العريقة في دمياط، ويستحق هذه الطفرة التطويرية، التي ستعزز ممارسة الرياضة بين الشباب، وترسخ روح الانتماء للنادي والمجتمع".

مباراة استعراضية وأجواء احتفالية

واختتمت الزيارة باقامة مباراة استعراضية على ارض الملعب الجديد شارك فيها عدد من الناشئين، في اجواء احتفالية مبهجة عبر خلالها اهالي كفر سعد عن امتنانهم لهذه الانجازات التي طال انتظارها.

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