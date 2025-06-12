محافظ دمياط ووزير الشباب يتفقدان أعمال إنشاء نادي سيتي كلوب

تفقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سير الأعمال الإنشائية بنادي سيتي كلوب دمياط، للوقوف على نسب الإنجاز ومتابعة مراحل التنفيذ في المشروع الرياضي الجديد، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الرياضية.

دعم للبنية الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة

جاءت الجولة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة، ضمن خطة الوزارة لدعم وتطوير المنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية، وتوفير بيئة متكاملة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة.

مرافق متكاملة وخدمات متنوعة

استمع الوزير والمحافظ إلى شرح من القائمين على المشروع حول مكونات النادي، والذي يضم ملاعب متعددة وصالات رياضية للألعاب الفردية والجماعية، إضافة إلى مناطق ترفيهية، ومجمع حمامات سباحة، ومرافق خدمية متنوعة تلبي مختلف احتياجات مرتادي النادي.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط يزور استاد دمياط

المحافظ: النادي خطوة نحو تطوير شامل

أعرب محافظ دمياط عن تقديره للتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بالمنشآت الشبابية. كما أشار إلى أن المشروع يُنفذ بالشراكة مع شركة وطنية، في خطوة تمثل بداية المرحلة الأولى لنادٍ رياضي متكامل يخدم أبناء دمياط، ويوفر متنفسًا حقيقيًا للأهالي.

الوزير: إنجازات ملموسة في وقت قياسي

أشاد الدكتور أشرف صبحي بمعدلات الإنجاز التي تحققت خلال فترة وجيزة، معتبرًا أن نادي سيتي كلوب دمياط سيكون إضافة نوعية للبنية الرياضية في المحافظة، كما سيسهم في تعزيز الخدمات الرياضية والمجتمعية المقدمة للمواطنين.

نادي سيتي كلوب.. رؤية وطنية تنتشر في المحافظات

جدير بالذكر أن نادي سيتي كلوب دمياط يُعد واحدًا من سلسلة أندية سيتي كلوب التي يجري إنشاؤها في عدد من المحافظات، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من منشآت رياضية وترفيهية وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير.

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