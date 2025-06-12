وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد مقر كنترول وتقدير درجات الشهادة الإعدادية بالخارجة

أجرى الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمقر كنترول وتقدير درجات الشهادة الإعدادية بمركز الخارجة وذلك للاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترول ولجان تقدير الدرجات والمراجعة.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتعليمات المنظمة للعمل بهذا الشأن. وإعطاء كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد وكيل التعليم أن العمل يسير بكل دقة وانضباط، مع توفير الأجواء الملائمة داخل الكنترول ولجان تقدير الدرجات لضمان حسن سير العمل فى هدوء واستقرار.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، قرب الإنتهاء من أعمال المراجعة والرصد لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة تمهيدا لإعلان النتائج بعد اعتماد المحافظ للنتائج خلال أيام، حيث تابع الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة داخل لجنة النظام والمراقبة بعد الانتهاء من أعمال تقدير الدرجات الخاصة بالشهادة الإعدادية.

وشدد وكيل تعليم المحافظة، على ضرورة تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وقراءة كل ما يسجله الطالب بورقة البوكليت بكل عناية مع عدم ترك أي جزئية في السؤال واتباع كافة الإجراءات من الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال رصد فمصلحة الطالب هدف للجميع وغير مسموح بأى أخطاء.

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