توفي بالأراضي المقدسة، الزملوط ينعي أحد حجاج الوادي الجديد

قدّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خالص تعازيه ومواساته لأسرة الحاج إسماعيل حامد قراعه، أحد حجاج بيت الله الحرام التابعين لفوج الجمعيات الأهلية بالمحافظة لهذا العام، والذي وافته المنيّة بالأراضي المقدسة عقب أداء مناسك الحج، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبل صالح أعماله وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأوضح محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة أنه تم أداء صلاة الجنازة على الفقيد بالمسجد الحرام، ودفنه بمقابر مكة المكرمة في حضور ابنه.

وأكد مدير تضامن الوادي الجديد، المتابعة اللحظية للبعثة التابعة للمحافظة، للاطمئنان على حالة جميع الحجاج، وتقديم التيسيرات اللازمة لأداء المناسك والعودة بسلام لأرض الوطن.

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