نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية لجان واستراحات امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة 2025، تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، في جولة تفقدية اليوم الخميس، جاهزية عدد من مقار اللجان الامتحانية والاستراحات بمدينة الخارجة، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في الفترة من 15 يونيو الجاري إلى 10 يوليو المقبل، يرافقها الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ووصفي حسن مدير الإدارة التعليمية بالخارجة.

حيث اطمأنت نائب محافظ الوادى الجديد، خلال جولتها بمقر لجان مدرسة نجيب محفوظ الثانوية على توافر كافة الخدمات؛ لاستقبال الطلاب والمراقبين دون معوقات، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل وخارج اللجان؛ لضمان أداء الامتحانات بيسر وسهولة.

كما تفقدت حنان مجدي، مقار إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بمدرسة ناصر، موجهةً بالمرور اليومي على كافة اللجان والاستراحات؛ للتأكد من توافر الاحتياجات اللوجيستية اللازمة من وسائل تهوية وإضاءة ومبردات مياه.

وفى ختام جولتها، شددت نائب محافظ الوادى الجديد، على التنسيق والمتابعة لجاهزية اللجان والاستراحات بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات قد ترد.

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