"الحد من التغيرات المناخية" في ندوة لإعلام الداخلة بالوادي الجديد

نظم مركز إعلام الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، والتابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، ندوة متخصصة حول "الزراعة الذكية وتأثيرها في الحد من التغيرات المناخية على القطاع الزراعي".

شهدت الندوة مشاركة واسعة من قبل أكاديميين وخبراء في قطاع الزراعة وممثلين عن الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومزارعين ومستثمرين في قطاع الزراعة.

استهدفت الندوة مناقشة سبل الاستفادة من التقدم التكنولوجي الحالي في تطور الزراعة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك في ظل التحديات المناخية التي تعيشها مصر وأبرزها ارتفاع درجات الحرارة ونقص الموارد المائية.

حاضر في الندوة الدكتور يوسف دياب مدير مركز البحوث الزراعية بمركز الداخلة، والمهندس سيد مدني مدير عام الإدارة الزراعية بالمركز.

افتتح الندوة مدير مركز إعلام الداخلة محسن محمد، مؤكدا على ضرورة نشر الوعي بأهمية دمج التكنولوجيا في القطاع الزراعي لتحقيق القطاع أقصى إستفادة ممكنة من التقنيات المتطورة من أجل التكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الإنتاج الزراعي.

وأكدت الندوة على أن التحديات الراهنة التي يشهدها قطاع الزراعة وأبرزها التغيرات المناخية وندرة الموارد المائية، تحتم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الزراعة من أجل التغلب على هذه التحديات وتعظيم الإنتاج، لاسيما وأن هناك تجارب عديدة مشهودة لدول عديدة حققت نجاحات باهرة.

وتطرقت الندوة لمفهوم الزراعة الذكية بأنها استخدام تقنيات متطورة لتحسين الإنتاج الزراعي بشكل مستدام وفعال مع تقليل التأثيرات البيئية والعمل على دمج التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

وبين المشاركون أن استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الزراعة تحقق العديد من الفوائد أهمها زيادة الإنتاجية من خلال تحسين إدارة الموارد مثل المياه والسماد، مؤكدين أن الزراعة الذكية يمكن أن تزيد الإنتاجية بنحو ٤٠ في المائة.

وأضاف المشاركون: من بين فوائد الزراعة الذكية أيضا تقليل هدر المياه والموارد من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تقليل التأثيرات البيئية السلبية من خلال تقليل استخدام المبيدات الحشرية.

وأشار المشاركون إلى أنه في ظل هذه الفوائد العديدة للزراعة الذكية، بيد أن هناك بعض التحديات التي تواجه إستخدامها، أهمها الحاجة إلى مهارات خاصة في إستخدامها بما يشكل تحديا في بعض المناطق التي لا تملك الخبرات والتدريب الكافي. وتوقع المشاركون أن يتعاظم نمو إستخدام الزراعة الذكية في ضوء تزايد القناعة بأهميتها ليستفيد منها المزارعون حول العالم.

وكان الحضور قد أوصوا بتكثيف حملات التوعية بأهمية الزراعة الذكية للاستفادة من مميزاتها، وأبدوا قناعة تامة بأهميتها وضرورة استخدامها.

أدارت الندوة مروة محمد الإعلامية بمركز إعلام الداخلة.

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