تذاكر 5 ساعات، الأولى على الإعدادية الأزهرية بالقليوبية تحكي قصة تفوقها

أكدت رضوى تيسير السيد الأولى مكرر في الشهاده الإعدادية الأزهرية 2025، الطالبة بمعهد فتيات بنها النموذجي، أنها كانت تسعى لتكون ضمن أوائل المحافظة، حيث حصلت على مجموع 510 درجات بنسبة 100%.

تذاكر بمعدل 5 ساعات ورياضية، الأولى على الإعدادية الأزهرية القليوبية

قالت الأولى على الشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليوبية في تصريحات أنها مجتهدة ومتفوقة وتحب التعليم، وكانت تذاكر بمعدل 5 ساعات يوميا زادت مع نهاية العام.

أشارت الأولى على الإعدادية الأزهرية بالقليوبية أنها رياضية وتحب الرياضة، ولها هوايات في القراءة ومجتهدة، وحصلت على العديد من الجوائز في الأنشطة المدرسية والخارجية.

كما وجهت الأولى على الشهادة الإعدادية بالقليوبية الشكر والعرفان لأسرتها “والدها ووالدتها وأشقائها”.

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية

في سياق متصل قدم الشيخ الدكتور سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، التهنئة إلى الأولى بنت معهد بنها النموذجي فتيات وجميع أوائل الشهادة الإعدادية بالمنطقة، مشيدًا بتفوقهم وتميزهم العلمي.

أكد خضر في بيان للإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية حرص منطقة القليوبية الأزهرية على دعم المتفوقين، وتحفيزهم على مواصلة العطاء والتألق، تأكيدًا على دور الأزهر الشريف في بناء أجيال واعية، متسلحة بالعلم والقيم.

فيما قال فضيلة الشيخ عبد الموجود دسوقي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية أن تفوق أبناء منطقة القليوبية ومعاهدها يعكس مستوى التعليم الأزهري الراقي، وحرص المعلمين والإدارات على توفير بيئة تعليمية محفزة وملائمة.

و أكد الدكتور محمد فخري، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أن المنطقة تسعى جاهدة إلى تهيئة الطلاب المتفوقين من خلال تقديم برامج دعم ورعاية خاصة لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم استعدادًا للمرحلة الثانوية، بما يضمن استمرار تفوقهم وتميّزهم.

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