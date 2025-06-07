مورينيو يكشف حقيقة ترشيحه لقيادة إنتر ميلان

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، حقيقة عودته لتدريب فريقه الأسبق إنتر ميلان الإيطالي، خلفا لـ سيموني إنزاجي، الذي تولى تدريب الهلال السعودي.

وتولى كريستيان كيفو تدريب إنتر ميلان بعد رحيل إنزاجي، وانتشرت شائعات أن مورينيو كان الخيار الأول لإنتر ميلان.

ونفى مورينيو الأمر في رسالة إلى الصحفي الإيطالي إيفان زازاروني، نشرتها صحيفة "مترو" البريطانية، قائلا: "إنها كذبة كبيرة، لم يكن هناك أي اتصال على الإطلاق، ولذلك يرددون أنه كان من الصعب مغادرة فنربخشة، وما إلى ذلك".

مورينيو سبق وتولى تدريب إنتر ميلان في الفترة من 2008 إلى 2010، ونجح في التتويج بـ5 ألقاب رسمية، خلال فترة قيادته للنيراتزوري وهي: "الدوري الإيطالي (مرتان)، كأس إيطاليا، السوبر الإيطالي، ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مورينيو يرتبط بعقد مع فنبرخشة التركي يمتد حتى 30 يونيو 2026.

اتفاق مبدئي على تولي مورينيو تدريب منتخب البرتغال

فيما كشفت تقارير صحفية في تركيا، أن المدرب جوزيه مورينيو توصل إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لتولي مهمة قيادة منتخب البرتغال خلال الفترة المقبلة.

اتفاق مبدئي على تدريب مورينيو لـ منتخب البرتغال

وبحسب ما أوردته صحيفة "HT Spor" التركية، فإن جوزيه مورينيو "سبيشل وان" توصل إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لقيادة المنتخب الأول بعد نهاية مشوار "برازيل أوروبا" في دوري الأمم الأوروبية، المقرر في يونيو القادم، ليكون خلفًا للمدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز.

وذكرت نفس الصحيفة، أن الاتحاد البرتغالي يحرص على إنهاء الصفقة دون الدخول في صدام مالي مع فنربخشة، حيث لا ينوي دفع أي تعويض مادي للنادي التركي مقابل التعاقد مع مورينيو.

الجدير بالذكر أن مورينيو تولى تدريب فنربخشة التركي منذ يوليو 2024 وفق عقد يمتد حتى عام 2026.

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