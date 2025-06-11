صفقات مجموعة إنتر ميلان في كأس العالم للأندية

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية التعاقدات التي أبرمت بالمجموعة الخامسة بعد غلق الانتقالات الاستثنائية مساء أمس الثلاثاء وقبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 23 ناديا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح فترة قيد استثنائية من 1 حتى 10 يونيو الجاري، وذلك للتسهيل على الأندية المشاركة في المونديال.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية التعاقدات التي أبرمت ببعض الأندية الـ 23 المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بعد غلق فترة الانتقالات الاستثنائية.

المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية

وتضم المجموعة الخامسة (E) كل من إنتر ميلان ومونتيري وريفر بليت وأوراوا ريد دياموندز

صفقات إنتر ميلان

بعد الهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا شهد إنتر ميلان تغييراتٍ عديدة حيث أُعلن رسميًا رحيل سيموني إنزاجي المدير الفني عن الفريق بعد أربع سنوات وعيّن النادي كريستيان كيفو بديلًا له كما أُعلن عن انضمام بيتر سوتشيتش ولويس هنريكي كصفقتين جديدتين.

صفقات مونتيري

لم يعلن فريق سيرجيو راموس عن أي تعزيزات فقط تم الإعلان مؤخرًا عن وصول دومينيك تورينت المدرب الإسباني الذي سيخلف ديميكيليس.

صفقات اوراوا ريد دياموندز

لم يبرم الفريق الياباني الذي توج بـ3 ألقاب في دوري أبطال آسيا، أي تعاقدات جديدة وسيدخل البطولة بنفس القائمة التي يمتلكها.

صفقات ريفر بليت

لم يتعاقد النادي الأرجنتيني مع أي صفقات جديدة ولكنه نجح في الاحتفاظ بخدمات فرانكو ماستانتونو ليشارك مع الفريق في كأس العالم للأندية.

مباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية

ريفر بليت - أوراوا ريد دياموندز- الثلاثاء 17 يونيو

22:00 السعودية ومصر - لومين فيلد

مونتيري - إنتر ميلان - الأربعاء 18 يونيو

04:00 السعودية ومصر - روز باول

إنتر - أوراوا ريد دياموندز -السبت 21 يونيو 2025

22:00 السعودية ومصر - لومين فيلد

ريفر بليت - مونتيري- الأحد 22 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر - روز باول

إنتر - ريفر بليت- الخميس 26 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر - لومين فيلد

مونتيري - أوراوا ريد دياموندز- الخميس 26 يونيو 2025

04:00 السعودية ومصر - روز باو

كأس العالم للأندية

مونديال الاندية بنظامه الجديد تحل محل كأس العالم للقارات بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.

وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025 وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63 مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم.

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