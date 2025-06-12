مونديال الأندية، مباراة الأهلي وإنترميامي تحت حماية قوات الهجرة والحدود الأمريكية

تقرر وجود عناصر الهجرة والحدود الأمريكية في الملاعب المستضيفة لمباريات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة التي تنطلق خلال أيام بمواجهة إنتر ميامي مع الأهلي.

الهجرة والحدود الأمريكية تؤمن كأس العالم للأندية

وذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية في ميامي أن أفرادًا من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (أي سي إي) إلى جانب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (سي بي بي) سيكونون منتشرين في المباراة الافتتاحية السبت بين إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأهلي.

وأشار التقرير إلى منشور لهيئة الجمارك وحماية الحدود على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتم حذفه لاحقًا والذي جاء فيه أن العناصر ستكون على الأرض خلال مباريات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

وجاء في المنشور على منصة "إكس": "هيا بنا لتنطلق المباريات! تبدأ المباراة الأولى من كأس العالم للأندية فيفا للأندية في 14 يونيو في ميامي".

وتابع المنشور: "سيكون رجال الجمارك وحماية الحدود مُجهزين بكامل معداتهم وجاهزين لتوفير الأمن للجولة الأولى من المباريات".

وأثارت مداهمات سلطات الهجرة في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي، كجزء من حملة الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين غير الشرعيين، احتجاجات غاضبة في المدينة.

لكن تقرير القناة لم يوضح ماهية دور العناصر التابعة للجهتين خلال مباريات كأس العالم ولم تأتِ على ذكر عدد العناصر التي سوف يتم استخدامها.

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