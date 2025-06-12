زواج حفيدة شاه إيران من شاب يهودي يثير الغضب.. ونشطاء: زفاف إيمان وبرادلي شرمان تتويج لعقود العلاقات السرية بين طهران وتل أبيب

أثار زواج حفيدة شاه إيران، إيمان محمد رضا بهلوي، من رجل أعمال يهودي “أمريكي الجنسية” جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض زواج مصلحة بين إيران وإسرائيل، فيما انتقد آخرون زواج فتاة مسلمة من شاب يهودي، بينما علق آخرون قائلين: "أخيرًا حدث التزاوج بين إيران وإسرائيل".

زواج حفيدة شاه إيران من يهودي يثير الغضب



وكانت العاصمة الفرنسية باريس، قد شهدت، يوم الخميس الماضي ٦ يونيو 2025، حفل زفاف الأميرة إيمان، حفيدة الشاه الإيراني رضا بهلوي، أخر آباطرة إيران قبل سقوطه في عام 1978، الأبنة الوسطى لـ محمد رضا بهـلوي، ولي عهد إيران الأخير، حيث تزوجت إيمان من رجل الأعمال الأمريكي اليهودي برادلي شرمان في حفل زفاف فاخر استمر لمدة يومين.

العروس إيمان محمد رضا بهلوي، فيتو



وجه العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الانتقاد لزواج إيمان حفيدة شاه إيران الراحل رضا بهلوي، من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي برادلي شرمان.

وعلقت البلوجر أميرة أبو سليمان قائلة: "طول العمر حبايب كده الروح بالروح إسرائيل وإيران وأمريكا وكلها تمثليه لم تخف علينا والهدف يعملو حد بيدافع عن المسلمين(إيران) فالعرب تسكت ويحسو أن الدنيا مش ناقصه، وتعمل إسرائيل ما يحلو لها ويفضلوا يقصفوا صواريخ.. في الأخر البنت من مواليد أمريكا...".

زواج حفيدة شاه إيران ورجل أعمال أمريكي يهودي، فيتو



ورد البلوجر غفران زويبي قائلًا: "للتنوير شاه إيران إللي العروس حفيدته هو المطاح به من قبل السلطة الإيرانية الحالية بعد الثورة الإيرانية الإسلامية وليس الإيرانيين الحاليين".

إيران وإسرائيل وجهان لعملة واحدة



أما البلوجر شوشو الحلوجي فعبرت عن انتقادها قائلة: "عجينه واحدة من الآخر.. وجهان لعملة واحدة"

وتساءلت البلوجر ميادة المنتصر قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله كيف مسلمة تتزوج يهودي".

العروس حفيدة الشاه مع زوجها وعائلتها، فيتو



أما الناشطة رحاب سليمان فقالت: "طب ولزمته أيه الجواز أصلًا لا يجوز لمسلمه أن تتزوج رجل يهودي.. ده مش زواج".

وانتقدت البلوجر تقى منصور زواج حفيدة شاه إيران من يهودي قائلة: "هو أزاي بقا سهل كده نسمع عن مسلمات يتزوجن من يهود، وبقا عادي، هو الموضوع ده من زمان.. بس كانت الناس بتستنكر دلوقتي عادي وكأنه طبيعى".

أما البلوجر أشرف زين فعلق قائلًا: "هؤلاء الناس دينهم الفلوس والمتعة ولا أى شيئ آخر ربنا مش موجود فى العقل عندهم".

وعلق البلوجر فتحي بومرداسي قائلًا: "طبعًا تحضيرًا لعودة الفارسية اليهودية".

وقالت الناشطة ياسمين نور: "إيران وإسرائيل تزوجوا أخيرًا".

إيمان بهلوي مع جدتها فرح ديبا، فيتو



وقالت البلوجر هدي محمود البارودي: "دول خالفوا التاريخ والجغرافيا الواحد مش فاهم مين مع مين ومين ضد مين"، أما الناشطة شيماء نور فعلقت قائلة: "الإيرانيين دول بشكل خاص الواحد مش عارف رأسه من رجليه معاهم ولا عارفين هما من المسلمين ولا من اليهود ولا عارفين عداؤهم مع اليهود ولا المسلمين".

بداية قصة حب إيمان وبرادلي



يذكر أن الأميرة أيمان محمد رضا بهلوي تزوجت من الأمريكي اليهودي برادلي شرمان، وقد بدأت قصة حب الثنائي عام 2017، حين تعرفا على بعض بواسطة أصدقاء مشتركين، وتم إعلان خطوبتهم في اغسطس عام 2023، وقد قدم لها حينها خاتم من الألماس على شكل كمثرى.

إيمان حفيدة شاة إيران مع والدها محمد رضا بهلوي في حفل زفافها، فيتو



وبعد عامين، وتحديدًا في مطلع شهر يونيو الحالي، تم زواج الأميرة أيمان مع رجل الأعمال الأمريكي اليهودي برادلي شرمان، وكان زواجهما، الذي تم في محكمة مانهاتن في نيويورك في مايو الماضي.

عائلة شاه إيران ورجل الأعمال اليهودي في حفل الزفاف، فيتو



ارتدت إيمان محمد رضا بهلوي حينها فستان أبيضَ بسيط من تصميم المصممة الأمريكية روزي أسولين، وقد بلغت قيمة هذا الفستان 780 جنيهًا إسترلينيًا، أما حفل الزفاف فقد اقيم يومي 7 و8 يونيو في باريس، بحضور أفراد الأسرة والمقرّبين فقط، فكان الحفل عائليًا بامتياز، وارتدت العروس فستان أبيض ملكي من تصميم إيلي صعب، وتميز الحفل بمزيج من التقاليد الفارسية واللمسات الغربية الحديثة.

إيمان بهلوي وجدتها فرح ديبا، فيتو



في اليوم الأول للزفاف أُقيمت مراسم العقد الإيراني التقليدي، وتزينت خلالها القاعة بسفره عقد، المرايا، والشمعدانات، وهي من طقوس الزواج الفارسية الأصيلة؛ أما اليوم الثاني، فشمل غداء عائلي أنيق تلاه حفل مسائي.

طقوس يهودية في زفاف حفيدة شاه إيران



أما طقوس العريس الدينية اليهودية فلم تغب عن الحفل، فقد تضمّن الحفل رقصة “الهورة” اليهودية الشهيرة.

إيمان محمد رضا بهلوي في حفل زفافها، فيتو



يذكر أن العروس إيمان محمد رضا بهلوي ولدت في واشنطن 12 سبتمبر 1993، وهي ابنة الأمير محمد رضا بهلوي وزوجته ياسمين، تخرجت إيمان من جامعة ميتشيغان عام 2015 في تخصص علم النفس والاتصال.

وتعمل إيمان حاليًا في نيويورك لدى شركة أمريكان إكسبريس، وتعيش حياة مهنية مستقرة، وإيمان هي الأبنة الوسطى لمحمد رضا بهلوي، بين الأميرة نور (مواليد 1992) والأميرة فرح (مواليد 2004).

حفل زفان إيمان بهلوي وبرادلي شرمان، فيتو



والعريس هو برادلي شرمان، رجل أعمال أمريكي ينحدر من عائلة يهودية ثرية، وله أصول روسية وبولندية ويشغل شرمان منصب مدير الشراكات في شركة Matternet المتخصصة في خدمات توصيل الطائرات بدون طيار.

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