الخميس 12 يونيو 2025
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خارج الحدود

طبول الحرب تدق، إسرائيل تستعد لشن عملية عسكرية ضد إيران

طيران الإحتلال، فيتو
طيران الإحتلال، فيتو

قالت شبكة CBS News الأمريكية، نقلا عن مصادر عديدة: إن المسئولين الأمريكيين قد تم إخبارهم بأن إسرائيل مستعدة تماما لشن عملية داخل إيران.

السبب الذي دفع الولايات المتحدة لطلب مغادرة بعض الأمريكيين للمنطقة

وتتوقع الولايات المتحدة أن إيران قد ترد باستهداف مواقع أمريكية محددة في العراق، وهذا هو السبب الذى دفع الولايات المتحدة لطلب مغادرة بعض الأمريكيين للمنطقة أمس الأربعاء.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت أوامر لموظفى الحكومة الأمريكية العاملين فى غير مجال الطوارئ مغادرة العراق بسبب توترات إقليمية متصاعدة، وسمح البنتاجون لأسر العسكريين بالمغادرة طوعا من أماكن فى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بحسب ما قال مصدر دفاعى لـ CBS News.

 ولا يزال مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يخطط للاجتماع مع إيران فى جولة سادسة من المحادثات حول برنامج طهران النووى فى الأيام القادمة.

 ترامب يجرى مناقشات متقدمة مع طهران بشأن اتفاق دبلوماسى لتقليص برنامجها النووى

وفى نفس السياق، ذكرت قناة NBC News الأمريكية أن إسرائيل تدرس شن عمل عسكرى ضد إيران - على الأرجح دون دعم أمريكى - فى الأيام المقبلة، حتى فى الوقت الذى يُجرى فيه الرئيس دونالد ترامب مناقشات متقدمة مع طهران بشأن اتفاق دبلوماسى لتقليص برنامجها النووى.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل أصبحت أكثر جدية بشأن توجيه ضربة أحادية الجانب لإيران، حيث تبدو المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أقرب إلى اتفاق تمهيدى أو إطارى يتضمن أحكامًا تتعلق بتخصيب اليورانيوم، والتى تعتبرها إسرائيل غير مقبولة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران لا تمتثل لالتزاماتها النووية

وظهرت تفاصيل المناقشات الإسرائيلية قبل أن يقرر مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا أن إيران لا تمتثل لالتزاماتها النووية لأول مرة منذ 20 عامًا.

وفى مشروع القرار، جدد المجلس، الذى يمثل الدول الأعضاء، بما فيها الولايات المتحدة، دعوته إيران لتقديم إجابات "دون تأخير" فى تحقيق مستمر حول آثار اليورانيوم التى عثر عليها فى عدة مواقع لم تعلن عنها طهران كمواقع نووية.

وقالت NBC News إنه إذا شنت إسرائيل ضربة أحادية الجانب على إيران، فسيكون ذلك قطيعة جذرية مع إدارة ترامب، التى عارضت مثل هذه الخطوة.

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