الأربعاء 11 يونيو 2025
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بالأسماء، أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية

أوائل الإبتدائية
أوائل الإبتدائية الأزهرية، ڤيتو

أعلنت منطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم الأربعاء، أسماء أوائل الشهادة الابتدائية على مستوى المنطقة للعام الدراسى 2024/ 2025م.

وقدم الدكتور مجدي بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية التهنئة للطلاب والفتيات المتفوقين، وكذا الطلاب الناجحين، مقدمًا الشكر لأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية وهنأ جميع الطلاب، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهريّة للدور الأول

اعتمد فضيلة  أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء؛ نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2024/2025، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية (220383) طالبًا وطالبة، حضر منهم (217724)، وبلغ عدد الناجحين (189930) بنسبة (87.23%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (30453). 
وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (196577) طالبًا وطالبة، حضر منهم (192052)، وبلغ عدد الناجحين (147567) بنسبة 76.84%، ومن لهم دور ثان (49009).

وهنأ وكيل الأزهر طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بنجاحهم، مشيدًا بتفوقهم وجهود أسرهم ومعلميهم، مبينا أن هذه النتائج تعكس دعم الأزهر وحرصه على تهيئة بيئة تعليمية متميزة، داعيًا الطلاب لمواصلة التفوق وخدمة الوطن برسالة الأزهر الوسطية.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه فضيلته بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر، ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على النتيجة عبر بوابة الأزهر من خلال الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg

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