إزالة 135 حالة تعدٍ على الأراضي بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها، اليوم الأربعاء، ثاني أيام انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 من الإزالات والتي تستمر حتى 27 يونيو الجاري، إزالة تعديات على أراضي دولة واسترداد مساحة 5 فدان زراعية.

وأشارت محافظة الوادي الجديد، في بيانها إلي تنفيذ قرارات إزالة لـ 135 حالة تعدٍ واسترداد 2245 فدانا زراعيا و5738 متر مبان خلال المرحلة الأولى من موجة الإزالات التي شنتها المحافظة على مستوى القرى والمدن.

من جانبه، شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة من خلال خطة عمل المرحلة الثانية من الموجة 26 للإزالات، لمواجهة التعديات على أراضي الدولة سواء بالزراعة أو البناء، مؤكدا استرداد 5 أفدنة خلال اليوم الثانى من المرحلة الثانية لموجة الإزالات.

ويأتي هذا الإجراء تأكيدًا على سيادة القانون وحرص الدولة على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يهدف إلى ضمان استغلال هذه الأراضي بما يحقق المصلحة العامة، ويوفر فرصًا جديدة للمشروعات التنموية التي تخدم أبناء المحافظة.

وأهابت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بجميع السادة المواطنين بسرعة تسديد مستحقات الدولة المالية المقررة عليهم، وذلك لتجنب التعرض لقرارات سحب الأراضي، والتي تهدف إلى حفظ حقوق الدولة وضمان حسن استغلال مواردها لخدمة الصالح العام، تؤكد هذه الخطوات الجادة التزام الوحدة المحلية بتعظيم موارد الدولة ووضعها في خدمة أهداف التنمية الشاملة، مما يفتح آفاقًا جديدة للمشروعات الزراعية والصناعية أو الخدمية، ويسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي ذات السياق أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقانون وعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات على الأراضي، مؤكدًا أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها بكل حسم.

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