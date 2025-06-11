الأربعاء 11 يونيو 2025
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حوادث

مصرع طفلة وإصابة أسرتها في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

السيارة، ڤيتو
السيارة، ڤيتو

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 من أفراد أسرتها، اليوم الأربعاء، في الوادي الجديد، نتيجة انقلاب سيارتهم الملاكى التي كانوا يستقلونها على طريق غرب الموهوب بمركز الداخلة. 

وكان اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارا بالحادث وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية لموقع الحادث الذي أسفر عن مصرع الطفلة جنا سعد محمد 11 سنة، وأصيبت أسرتها المكونة من 4 أفراد، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام، والتحفظ على جثة الطفلة بمشرحة المستشفى.

وتم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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