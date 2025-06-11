الأربعاء 11 يونيو 2025
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بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالوادي الجديد

أوائل الإعدادية الأزهرية،
أوائل الإعدادية الأزهرية، ڤيتو

أعلن الدكتور مجدي بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، اليوم، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المنطقة للعام الدراسى 2024 /2025م.

وقدم رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية التهنئة للطلاب والفتيات المتفوقين، وكذا الطلاب الناجحين، نقدمًا الشكر لأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية وهنأ جميع الطلاب، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم.

ومن جانبه قدم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، التهنئة للطلاب والفتيات الأوائل متمنيًا لهم التوفيق والسداد في المراحل التعليمية المقبلة.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهريّة للدور الأول

اعتمد فضيلة  أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء؛ نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2024/2025، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية (220383) طالبًا وطالبة، حضر منهم (217724)، وبلغ عدد الناجحين (189930) بنسبة (87.23%)، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان (30453). 
وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (196577) طالبًا وطالبة، حضر منهم (192052)، وبلغ عدد الناجحين (147567) بنسبة 76.84%، ومن لهم دور ثان (49009).

وهنأ وكيل الأزهر طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية بنجاحهم، مشيدًا بتفوقهم وجهود أسرهم ومعلميهم، مبينا أن هذه النتائج تعكس دعم الأزهر وحرصه على تهيئة بيئة تعليمية متميزة، داعيًا الطلاب لمواصلة التفوق وخدمة الوطن برسالة الأزهر الوسطية.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه فضيلته بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر، ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على النتيجة عبر بوابة الأزهر من خلال الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg

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