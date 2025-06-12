الانقلاب الصيفى، ظل الانسان أقصر ما يكون فى هذا اليوم

أيام قليلة وييدأ فصل الصيف،وذلك يوم 21 يونيو ، حيث يميل النصف الشمالي من الكرة الأرضية نحو الشمس بــ 23.5 درجة، وهي أقصى درجة ميل، حيث تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في النصف الأول من المدار.



ذروة فصل الصيف فلكيا



وأكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أنه عند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار، فتكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا.

الانقلاب الصيفى، ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي، حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة اى ما يقرب من 14 ساعة.



ظل الإنسان أقصر ما يكون



كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن.



وأوضح أنه عندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار



ويتراءى كوكب عطارد مقترنا مع النجم بولوكس Pollux، ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم) حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس ودخول الليل 21يونيو، حتى يبدأ المشهد في الغروب في الـ 9:30 مساء، علما بأن النجمان بولوكس وكاستور هما ألمع نجوم برج الجوزاء .

و بولوكس هو دائما المتقدم حيث يشرق أولا، وهو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية..



وبشرق القمر في الـ 3:40 صباحا تقريبا في ذلك 23يونيو مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور، حيث نراهما متجاوران في السماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.. علما بأن الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض

ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك سُمى بالأخوات السبع..



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