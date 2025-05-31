ظواهر فلكية نادرة تسطع في سماء يونيو، ظهور خاص لقمر الفراولة والاقتران الثلاثى، حدوث الانقلاب الصيفى، والزهرة في أقصى استطالة له

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، عن عدد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء شهر يونيو المقبل تفاصيلها في السطور التالية.

أول هذه الظواهر كما يقول تادرس هي وصول كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 45.9 درجة تقريبا غدا وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة الزهرة وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له في السماء فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس.



ويشرق الزهرة بغضون الـ 5:5 صباحا، ويظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس وبعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى القمر مقترنا مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر وإله الحرب في الأساطير الرومانية)، وهو اقتران جميل يمكن رؤيته بالعين المجردة السليمة في السماء الغربية إلى أن يبدأ المشهد في الغروب بعد منتصف الليل بعدة دقائق..

اقتران القمر وقلب الأسد



وفى 2 يونيو وبعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم يمكن رؤية القمر مقترنا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما.

و تبلغ كتلته 3.5 مرة مثل كتلة الشمس ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يبدأ المشهد في الغروب بعد منتصف الليل بنصف ساعة تقريبا.



وفى 3يونيو يمكن رؤية القمر في طور التربيع الأول في ذلك اليوم، حيث يتواجد في منتصف السماء وقت غروب الشمس ويضيء نصف قرصه فقط بنسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضئ من القمر في حالة التربيع الأول يشير دائما إلى اتجاه الغرب وهو اتجاه الشمس (حتى لو كانت الشمس تحت الأفق)،ومن ثم يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبا..







اقتران القمر وألفا العذراء



وقال تادرس إنه فى 7 يونيو عند غروب الشمس ودخول الليل في ذلك اليوم يمكن رؤية القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء) ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يبدأ المشهد في الغروب بغضون الـ 3:00 فجر اليوم التالي.

ومن الجدير بالذكر أن نجم سبيكا (السنبلة) هو نجم متغير يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وكتلته 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس، ويبعد عن الأرض بنحو 260 سنة ضوئية..

وفى ذات اليوم يكون القمر في منطقة الأوج في مداره حول الأرض وهي المنطقة البعيدة نسبيا عن الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 405,600 كم،علما بأن منطقة الأوج تتغير من شهر لأخر، وعلى كل حال فأن ظاهرة المد والجزر تقل شدتها قليلا أثناء وجود القمر في منطقة الأوج، كما يقل حجم قرص القمر قليلا إذا إكتمل بدرا وهو في الأوج..

اقتران القمر وقلب العقرب



وأوضح تادرس أنه بعد غروب شمس 11يونيو ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى القمر مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) في السماء الشرقية، وهو ألمع نجم في برج العقرب يتميز بلونه الأحمر وتفوق كتلته كتلة الشمس بـ 10 أضعاف، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة طوال الليل إلى أن يغرب المشهد صباح اليوم التالي مع ظهور الشفق الصباحي..



ويكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق عند غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100% وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 9 إلى 13 يونيو.



ظهور قمر الفراولة

و يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بقمر الفراولة حيث يتزامن ظهوره مع موسم حصاد الفراولة في هذا الوقت من العام، كما يُعرف أيضا بالقمر الوردي وقمر العسل،و وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة..

وفى 17 يونيو وبعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى كوكب المريخ (الكوكب الأحمر، وإله الحرب في الأساطير الرومانية) مقترنا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما.

وتبلغ كتلته 3.5 مرة مثل كتلة الشمس ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية ويمكن ملاحظة هذا الاقتران منذ بدايته وحتى نهايته في الفترة من 10 إلى 25 يونيو.

ويشرق القمر في 18 يونيو بعد منتصف الليل في طور التربيع الثاني حيث يضيئ نصف قرصه فقط، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضئ من القمر في حالة التربيع الثاني يشير دائما إلى اتجاه الشرق وهو إتجاه الشمس (حتى لو كانت الشمس تحت الأفق) ومن ثم يصبح القمر في وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس، ثم يستمر في التحرك نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب الفعلي عند الظهيرة، أي عندما تكون الشمس في منتصف النهار تقريبا.

ويشرق القمر في الـ 1:10 صباحا تقريبا في 19 يونيز مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) وهو اقتران يُشاهد بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

موعد الانقلاب الصيفي



ويحدث الانقلاب الصيفي في هذا الوقت من العام، حيث يميل النصف الشمالي من الكرة الأرضية نحو الشمس بــ 23.5 درجة، وهي أقصى درجة ميل حيث تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في النصف الاول من المدار، وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار (وهذا هو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب)،فتكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا.

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي، حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة اى ما يقرب من 14 ساعة.

كما يبلغ ارتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن وعندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار



يترائى كوكب عطارد مقترنا مع النجم بولوكس Pollux، ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم) حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس ودخول الليل 21يونيو، حتى يبدأ المشهد في الغروب في الـ 9:30 مساء، علما بأن النجمان بولوكس وكاستور هما ألمع نجوم برج الجوزاء .

و بولوكس هو دائما المتقدم حيث يشرق أولا، وهو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية..



وبشرق القمر في الـ 3:40 صباحا تقريبا في ذلك 23يونيو مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور، حيث نراهما متجاوران في السماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.. علما بأن الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض.. يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك سُمى بالأخوات السبع..



القمر في الحضيض



وفى ذات اليوم يكون القمر في هذا اليوم في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 363,200 كم، علما بأن منطقة الحضيض تتغير من شهر لأخر ولا يُعتبر القمر سوبر أو عملاقا إلا إذا كانت مسافته من الأرض أثناء الحضيض أقل من 360,000 كم

و ظاهرة المد والجزر تزيد شدتها قليلا أثناء وجود القمر في منطقة الحضيض، كما يزيد حجم قرص القمر قليلا إذا اكتمل بدرا وهو في الحضيض..



اقتران ثلاثى القمر وعطارد وخلية النحل

بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك 27 يونيو يترائى القمر مقترنا مع كل من كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس ومرسال الآلهة في الأساطير الرومانية) والحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان.



و يُشاهد القمر وعطارد بالعين المجردة السليمة ولكن لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة، لذلك ننصح باستخدام تلسكوب صغير، علما بأن الحشد النجمي خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة.



و يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام تلسكوبه عام 1609 حيث تمكن من رؤية 40 نجما فقط ويبدأ غروب هذا المشهد في الـ 9:30 مساء تقريبا..

اقتران القمر والمريخ وقلب الأسد.



وفى 29 يونيو بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى القمر مقترنا مع في من كوكب المريخ (الكوكب الأحمر وإله الحرب في الأساطير الرومانية) والنجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما.



وتبلغ كتلته 3.5 مرة مثل كتلة الشمس ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية ويمكن رؤية هذا الاقتران الثلاثي بالعين المجردة السليمة في السماء إلى أن يبدأ المشهد في الغروب بغضون الساعة الـ 11:10 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.