الخميس 12 يونيو 2025
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محافظ الإسكندرية يوجه بإنهاء مشروعات تطوير الكورنيش قبل موسم الصيف

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

 قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بجولة تفقدية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها على طريق الكورنيش بنطاق حي منتزه أول، وذلك في ضوء الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم الصيف.

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وخلال الجولة، شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية ورفع كفاءتها، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لما لتلك المشروعات من أهمية قصوى في دعم البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

كما استمع المحافظ خلال جولته إلى شكاوى وطلبات عدد من المواطنين، ووجّه رئيس حي المنتزه أول بسرعة التعامل مع تلك الشكاوى ومتابعة حلها بشكل فوري، مؤكدًا أهمية التفاعل الإيجابي مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم في إطار من القانون والانضباط.

وفي لفتة إنسانية، صادف محافظ الإسكندرية إحدى الحالات من ذوي القدرات الخاصة، حيث استمع إلى طلبه بتخصيص كشك كمصدر رزق له يعينه على أعباء الحياة، وعلى الفور وجّه المحافظ الجهات المعنية بسرعة دراسة حالته والاستجابة الفورية لطلبه، في إطار الاهتمام بدعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة تنفيذ المطالب الجماهيرية، والاستمرار في إزالة كافة الإشغالات والأكشاك المخالفة، مع مراجعة شاملة لعقود الكهرباء والمرافق، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة وتحقيق الانضباط العام.

وتأتي هذه الجولة في إطار الحرص المستمر على تحسين المظهر الحضاري، ورفع كفاءة المرافق والخدمات استعدادًا لاستقبال الزائرين خلال موسم الصيف.

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الفريق أحمد خالد الاسكندرية الصيف

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